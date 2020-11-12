涉傾倒廢棄物、圍毆業者霸占工廠　統促黨主委+10幫眾被逮

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊12日宣布偵破統促黨謝玄黨部主委、同時也是竹聯幫豹堂副堂主林男（44歲）涉嫌率眾強佔苗栗頭份工廠並經營違法傾倒廢棄物等不法事業，林男手段強橫，若上門要求業者合作對方拒絕，就會率小弟開車登門圍毆被害人，甚至拿滅火器丟擲被害人，造成多名生技業、資源回收業者被打傷，甚至強佔廠房，刑事局逮捕林男及其幫眾共10人到案。

▲刑事局逮捕竹聯幫豹堂副堂主林姓男子及涉案幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕竹聯幫豹堂副堂主林姓男子並起獲統促黨主委背心。（圖／記者張君豪攝）

刑事局接獲情資，發現竹聯幫豹堂副堂主，同時身兼統促黨謝玄黨部主委的林姓男子以投資做生意當幌子，介入苗栗、頭份、嘉義一代廢棄物清運工作；2019年他在苗栗頭份市與某生技公司談妥回收業務，進駐後發現廠內機具遭到抵押變賣，他認為遭對方設局坑殺，3月率20名小弟駕駛7輛轎車圍場並毆打兩名生技公司幹部。

▲刑事局警官在後龍鎮農地開挖廢棄物蒐證。（圖／記者張君豪翻攝）

同年7月林男又到嘉義民雄某間專營裝潢廢木料回收工廠，強逼業者配合收受難以處理的塑料廢棄物清運，對方拒絕，林男便率幫眾圍毆該廠負責人父子，兩名被害人被打得頭破血流，並被強逼簽下公司股權渡讓書，以暴力手段拿下該廠商經營權；2019年底，更率眾進駐苗栗縣頭份一私營工廠，對外以每車1～2萬元代價清運難以處理的建案廢料、廢棄泡棉、瀝青等高汙染性廢棄物。

竹聯幫豹堂以此手法在當地清運約100輛貨車的廢棄物，然後直接載到苗栗縣公館鄉山坡地、後龍鎮農地直接傾倒，經刑事局會同當地環保局開挖蒐證，粗估汙染範圍高達3200立方公尺，嚴重影響環境生態。期間為了順利開挖農地回填廢棄物，與怪手司機發生薪資糾紛，林男還教唆幫眾拖走怪手司機營生用的機具意圖變賣，手段相當惡劣。

刑事局偵四大隊第二隊接獲線報後，會同苗栗縣警頭份分局、嘉義縣警民雄分局、保警第七總隊第三大隊、台中市警第一分局、新竹市警第二分局、北市警北投分局、苗栗縣環保局局等單位共組專案小組，報請桃園地檢署檢察官洪榮甫指揮、於11日發動搜索，持搜索票分赴，桃園市、苗栗縣、彰化縣等地區展開同步搜索拘提10名犯嫌到案。

檢警查扣統促黨背心、廠房租賃契約書、機器租賃契約書、股東協議書及手機等證物，並拘提10名犯嫌到案。全案經警詢後，以涉嫌強盜、傷害、毀損、組織犯罪防制條例、廢棄物清理法等罪嫌解送臺灣桃園地方檢察署偵辦，經檢察官訊後認以該案尚有共犯在逃，認為林姓副堂主有滅證、串供之虞向法院聲請羈押禁見。

【相關新聞】

►「黑金」超級組背景曝！專挑大咖放月息16分重利 遇澎恰恰跟著翻船

►起底澎恰恰逼債金主！3.2億放水流 楊醫師找通化街幫老大出手

►快訊／逼討澎恰恰巨債藏鏡人抓到了！遠航張綱維+台南擔仔麵駙馬爺也落難