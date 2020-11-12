阿姨我不想努力了！冒牌美國007柔撒情網　美魔女4000萬全填海

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊12日宣布破獲莫三比克籍CHARLES（查爾斯38歲、詐欺前科）在台詐騙美魔女4000萬的誇張案件；2018年查爾斯自稱美國駐敘利亞軍官，表示想成立基金會行善，透過交友通訊軟體認識一名家住北市現職國際導遊的女性被害人，兩人透過網路交往取得女方信任並墜入情網後，進而詐得巨款。

▲假冒美國特工的莫三比克籍男子查爾斯詐騙美熟女4千萬元遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲假冒美國特工的莫三比克籍男子查爾斯詐騙美熟女4千萬元遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出：這名外型亮麗年近60歲的美魔女導遊居然在數月間陸續匯款近4000萬元到查爾斯指定的境外帳戶，警方對於被害人被亦稱美國特工、駐外軍官的查爾斯騙得團團轉，知情者不禁感嘆：「阿姨！我不想努力了！」

但因金流匯往境外帳戶，被害人損失恐難以追回；警方調查，查爾斯使用Hangouts及臉書、探探、Pairs、tinder其他交友軟體，自稱是美國駐敘利亞軍官、也曾自稱是派駐聯合國軍官」、「戰地軍醫」「中情局特工」等身分，利用噓寒問暖、甜言蜜語等感情攻勢，逐步讓被害人墜入愛情騙局，獲取被害人之信任。

▲假冒美國特工的莫三比克籍男子查爾斯詐騙美熟女4千萬元遭警方逮捕，警方當場查扣約180萬元現金。（圖／記者張君豪翻攝）

查爾斯再巧立「來台定居結婚幫忙代收貴重包裏」、「包裏遭海關查扣」或投資「境外金融商品有內線情報可以投資外匯、期貨、虛擬貨幣」等各種名目，誘騙被害人匯錢協助或投資獲利，期間造成一名任職國內知名旅行社的國際女導遊，誤判兩人墜入愛河，為了力挺身在敘利亞奮戰的異國男友，女導遊居然先後匯出將近4千萬元現金到查爾斯指定境外帳戶。

專案小組今年8月行動逮捕查爾斯、並查扣犯罪聯絡用行動電話、平板、筆記型電腦、桌上型電腦、無線分享器等證物及美金1萬元、新臺幣180萬元。刑事局這次行動會同新北、桃園、新竹、台中各地刑警大隊共同行動。

專案小組查出，查爾斯從莫三比克來台後曾在北市中山區因涉以相同手法詐欺案件，遭北市警方逮捕，並遭移民署收容，後來收容期滿轉交民間收容機構準備伺機遣返，但查爾斯卻趁機逃脫繼續以同樣手法詐騙，警方將持續清查他在台是否涉及其他假軍官交友詐騙案件。

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