台灣最大槍彈私梟起底！高雄大老百萬買錶曝「鈔票山」：男人不能窮

記者張君豪／台北報導

刑事局與保二總隊刑大接獲情資，破獲台灣治安史上最大量9厘米子彈9萬7千發走私案，檢警查出家住高雄市的陳姓男子（39歲）自己開設公司領有「槍砲彈藥刀械輸出入業」許可，陳男趁代理嘉義市體育會射擊委員會進口不定向飛靶霰彈名義，取得內政部進口同意書後，以空運方式從歐盟賽普勒斯共和國進口8萬3300發霰彈當掩護，趁機夾帶義大利彈藥商FIOCCHI牌9厘米LUGER子彈9萬9700顆及380AUTO子彈500顆，警方30日搜索桃園永儲進口倉逮捕該陳姓業者。

▲陳姓男子因走私逾9萬發9厘米槍彈遭警方逮捕，他平常也到協會練習霰彈槍射擊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓男子因走私逾9萬發9厘米槍彈遭警方逮捕，圖為警方查口違法走私槍彈。（圖／記者張君豪攝）

陳男到案後否認挾帶該批99700顆9釐米槍彈，他辯稱是幫嘉義市射擊委員會進口射擊比賽不定向飛靶用的「RC4」霰彈，應該是義大利原廠FIOCCHI、以及賽普勒斯的代理商出貨有誤，並提供一張手寫的發票當作證據。

但警方調查，發現陳姓業者利用幫嘉市射擊委員會進口大批霰彈的機會，趁機夾帶9釐米槍彈9萬9700顆，而且除了這批子彈外，另外還有左輪手槍用380AUTO彈500發，未申報夾帶的RC4霰彈250顆；檢警透露，若是廠商自己出貨錯誤，一定會緊急追回這批要價不斐的手槍、霰彈槍彈藥，甚至派員來台處理。

▲陳姓男子在自己IG高調秀現金買錶，試駕名牌轎跑車。（圖／記者張君豪翻攝）

對此說法檢警持保留態度，據瞭解這批被專案小組攔下的彈藥貨櫃，警方開櫃檢查，發現外層都使以合法申報的F廠RC4霰彈包裝，遮住中間的未申報的9釐米槍彈，整批貨物都是精心包裝掩護，檢警據此發貨包裝現象，檢警據此認定不可能是原廠亂塞發錯貨。

但陳男堅稱FIOCCHI賽普勒斯代理商發貨錯誤，否認走私，目前檢警將透過外交部函請歐盟駐外單位協助查訪，包含義大利F廠彈藥商及賽普勒斯的槍彈代理商，以釐清陳男走私槍彈案究竟是台灣治安史上最大案件，抑或只是廠商發錯彈藥的美麗錯誤。

▲陳姓男子因走私逾9萬發9厘米槍彈，也曾是中華賽車會年度亞軍車手。（圖／記者張君豪翻攝）

據瞭解，家住高雄市苓雅區的陳姓男子，不僅經營該國際開發公司，還是台灣知名的賽車選手，曾獲中華賽車會全國錦標賽個人組亞軍，陳男喜歡玩BMW跑車，名下擁有兩輛該品牌轎跑，有空也會到射擊協會玩霰彈槍打定向飛靶，更大手筆自購自己的比賽用霰彈槍上場享受射擊快感、也曾利用代理進口彈藥身分，多次進出國家運動訓練中心位於桃園公西的槍枝彈藥庫房。

▲陳姓男子因走私逾9萬發9厘米槍彈遭警方逮捕，IG平台自介寫下「男人不可以窮」。（圖／記者張君豪翻攝）

另外陳男出手闊綽，網路社交平台有他捧百萬現金購物的奢豪照片，平台自介大喇喇寫著「男人不可以窮」加上他雖開公司代理射擊協會的年度彈藥進口，但為何一間成立不到半年的公司，可獲縣市射擊協會青睞？以及在毫無實績狀態下取得關務署免驗C4資格？另外進口近10萬發9釐米槍彈究竟有何用途，諸多疑點有待警方深入調查。

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