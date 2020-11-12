陳時中「很樂意」加入疫苗臨床試驗　指揮中心：由醫院評估資格

▲平台上線滿一天，受試者登記破萬人。（圖／記者嚴云岑翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部公開招募新冠疫苗臨床試驗受試者，衛福部長陳時中上午出席立法院衛環會聯席會議，坦言自己也很樂意登記成為受試者，此話一出，外界也好奇他的身體狀態是否「合格」。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，受試者評估是在登記結束後，由參與臨床試驗的醫學中心進行，究竟是否合格？屆時才會揭曉。

國光、高端、聯亞三家國產新冠疫苗第一期臨床試驗進入尾聲，衛福部建立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，公開招募受試者，縮短一、二期臨床試驗空窗期。今（12）日下午2時平台上線滿一天，登記人數已突破1萬2千人，預計本週就能達到2萬人目標。

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▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者陳煥丞攝）

食藥署長吳秀梅昨日受訪時表示，登記平台沒有人數登記上限，會持續開啟到11月20日止，但也提醒病情控制不穩或有慢性病者，免疫功能低下、有免疫疾病或近1個月接受重大手術，正在接受癌症治療或者懷孕或哺乳女性等5大類族群，都不建議登記；12至20歲的未成年者雖然可登記，但須取得法定代理人同意。

衛福部長陳時中今（12）日上午出席立法院衛環會第四次聯席會議，被問到是否願意成為受試者？他回應，「我也很樂意」，但因為身為人體試驗委員會主管機關，還需要先瞭解一下法規，才知道否能參與試驗。