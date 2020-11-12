女老師載小孩上學突狂開槍！　「讓他去天堂找阿嬤」兒慘淪多孔屍

▲美國39歲女教師於開學第一天駕車載兒子上學的途中，開槍射殺了親兒子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

美國德州一名39歲女教師於開學日開車送剛上高中的17歲兒子上學，卻在途中連開數槍射殺兒子。據悉，女教師犯案後向2位民眾攀談稱，自己的兒子和奶奶一起在天堂了。當局表示，目前尚在調查案發原因，已經將這女教師拘留，保釋金額為50萬美元（約新台幣1425萬元）。

根據《每日郵報》報導，39歲的莎拉（Sarah Hunt）從今（2020）年夏季起在德州蒙特梭利湖學校（Lake Air Montessori Magnet School）擔任5年級教師，於9日瑞塞爾高中（Riesel High school）開學日上午，駕車送剛入學的17歲兒子亨特（Garrett Hunt）首次前往學校，卻在上學途中開槍殺害兒子，導致亨特身上多處槍傷，坐在休旅車前座失血過多死亡。

報導指出，根據證人陳述，莎拉在命案發生後於瑞塞爾廣場向2位路人求助表示，自己需要幫助，「兒子和我的母親現在一起在天堂了。」後來又稱，「我做了什麼？這不是真的！」員警表示，當時接獲民眾車子拋錨的報案趕到現場後，於副駕駛座發現滿是彈孔的屍體，尚不確定犯案動機與細節為何，簡直是個很大的謎。

根據訴訟文件，亨特案發前一天與父親同住，莎拉當時是剛從孩子的父親那邊將他接過來的，而那陣子他們一家正忙於搬家。莎拉目前被拘留在獄中，保釋金額為50萬美元（約新台幣1425萬元），任職的蒙特梭利湖學校自4日起就因為疫情關係而關閉校園，並於10日起為學生與教職員提供心理輔導服務。

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