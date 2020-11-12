疫情期捉更凶！漁船走私大陸大閘蟹1344公斤...海巡穿防護衣查扣

▲台南市將軍漁港安檢所，查獲澎湖籍「昇鴻祥」漁船與大陸籍漁船在臺灣海峽中線交易走私大閘蟹1344kg。（圖／將軍安檢站提供）

記者林悅／台南報導

台南市將軍漁港安檢所，11月11日下午1時許，查獲澎湖籍「昇鴻祥」漁船與大陸籍漁船在臺灣海峽中線交易走私大閘蟹1344kg，市長黃偉哲對海巡單位此次查緝表現及機動效率，予以肯定及感謝，除杜絕中國大陸不安全之漁產品從非法管道進入外，更可重要是新冠肺炎期間有效避免疫情傳播。

農業局長謝耀清表示，因新冠肺炎防疫期間管制措施，已依作業流程辦理，現漁船暫置將軍漁港安檢所旁碼頭區，由將軍安檢所代管，並請漁船主自行完成漁船消毒。大閘蟹已交由動植物防檢局處理、該船船員共5人，分別是澎湖籍4人及大陸籍1人，已由海巡單位移送檢調單位調查。

另查該5人皆非台南市籍市民，因與大陸船員接觸時戴口罩且交談未達15分鐘，必須採自主健康管理14天，由疾管署通報澎湖縣政府衛生局進行後續人員管控。農業局將與海巡署將軍安檢所及市府衛生局保持聯絡，隨時掌握處理情形。黃偉哲市長再次呼籲漁民勿貪圖非法利益，鋌而走險走私，在防疫期間易造成防疫漏洞，嚴重影響國人健康。他強調，市府將與海巡署全力嚴查走私，積極努力全面防堵疫情漏洞，以保護國人身體健康。

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