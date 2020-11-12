台大男學生宿舍內反鎖輕生　教育部證實身分為陸生

▲台大男學生在宿舍上吊自殺身亡。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國立台灣大學三天內發生2名學生尋短身亡的事件。昨（12日）晚間傳出男學宿舍內發生自殺事件，教育部稍早證實，該名學生為陸生，目前已通知高教司、國際司，而台大部分，也已在處理中，強調事情發生先以學生為重。

台大男大生11日晚上驚傳在宿舍內上吊輕生，警方獲悉後到場，發現已經明顯死亡，警消以及校方事後在吳姓陸生的桌上發現一張紙，上面主要寫到，最近常常睡眠不足，所以才會想不開輕生，希望「大家不要多做臆測」，而親戚事後也到場收拾吳的個人物品以及筆電。

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據悉，該名吳姓陸生，父母均在大陸，獨自一人前往台灣就讀法律相關系所，但卻在11日聯繫不上吳男，在中國大陸的父母情急之下，透過台灣親戚通知校方到場處理。

台大表示，昨晚校方接獲通報有位學生失聯，近晚上9時校方與警消人員發現學生自鎖於宿舍內，已往生。學校已展開緊急處理，聯絡系所老師以及家屬。後續相關處理事宜正由檢調單位查明。教育部也說明，昨日接到通報後，就已連繫國際司，針對後續該生家長來台等檢疫事宜將進一步協助。

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