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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

黃致傑／台人大陸不知法　代購大麻險被冤販毒

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▲桃園市謝姓男子今年6月以「迷迭香spa溫泉會館全新開幕、鴛鴦彩虹浴700買3送一」等簡訊兜售，遭警方識破是販售三級毒品送辦。(示意圖／視覺中國ＣＦＰ）

▲在大陸工作的台灣人更要了解當地法律規範。舉例來說，大陸的刑法並沒有代購或轉讓的法律規定，台灣則有。(示意圖／視覺中國）

文／黃致傑

2020年9月23日，一名台灣人黃男因涉「販毒罪」被大陸廣東省公安拘留，並解押至外地看守所。同年10月13日，心急如焚的黃家雙親特別委託台籍大陸律師等人提供法律協助，我們旋即查訪確認關押地、搜集相關法規、申請公安局律見、預約看守所時間，5天後便飛去對岸，穿著全身防護衣（疫情期間看守所均要求）見到被關押人，詳問案情，也為其分析了法律關係，指導了罪名的輕重，提供法律幫助，並製作「會見筆錄」。隔天即向台灣父母說明律見情況，被關押人知悉自己的訴訟權利後，4天後即取保候審。

黃男為長期在大陸工作的台籍幹部，受雇於私立職業學校擔任營運長，因為工作上經常接觸來往於國外的演藝人員，知悉大麻在少數國家是合法娛樂使用，誤信朋友所言「吸大麻不會上癮」、「吸大麻一週後驗尿也驗不出來」等語，偶爾壓力較大或是睡不著時會吸食，也因為吸食時間較長，因此認識些賣家。不料，大陸公安長期監控賣家，見時機成熟，一舉抓獲19位上、下游買家與賣家，並從賣家和黃男的通訊軟體裡發現交易記錄，遂指控其販毒。

黃男平日偶爾吸食大麻，並收受朋友匯款後再將相同金額轉帳給賣家代購，由上游賣家直接發貨給朋友，整個過程沒有任何獲利行為，亦未接手貨品。台灣相關法律規定，應可認定其為代購或轉讓，因為販賣的重要構成要件是「獲利與否」，但是大陸的刑法並沒有代購或轉讓的法律規定或司法解釋（台灣刑法於此較為細膩），而僅有販賣的規定。公安於黃男家中搜索時未搜到大麻，亦未有其他毒品或吸食工具，這亦是向公安抗辯的有利證據。

本案的關鍵點在於吸食、代購、販賣和轉讓等的構成法律要件不同。若單純吸食，則僅以《治安管理處罰法》和《戒毒條例》進行治安處罰或刑事處罰或進行勒戒，而大陸《刑法》第357條規定，大麻和大麻樹脂與大麻浸膏和町及四氫大麻酚都是毒品。《刑法》第347條規定，走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都屬刑事犯罪，要追究刑事責任，最高可被判處死刑；台灣則規定初犯先行觀察勒戒（類似病患的處理方式），其期間不得逾兩個月，期滿無施用傾向則釋放不起訴，爾後若再施用者，處三年以下有期徒刑。

此次律見時，我們詳細的向被關押人說明了吸食、代購、販賣和轉讓的不同處，並明確告知公安缺乏販毒罪的物證後，被關押人才恍然大悟，並據此向公安強調並未從事販毒。4天後，大陸公安批准其取保候審。另特別強調一點，若在國外合法的場所吸食大麻，返回大陸後被驗出大麻反應，仍將會被以吸食毒品而處罰。

大陸地區雖然和我們同屬「大陸法系」，但具體落實到法律規定上，還是有很多的不同，例如：公安偵訊時，律師不可在場；大陸必須如實陳述，台灣可行使緘默權；大陸取保候審通常伴隨著限制出境等等。西進大陸的台灣人除了熟悉在地規則，更得了解當地法律。

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