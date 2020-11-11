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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

檢察官幫哥哥打官司竟不用處分　《檢察官倫理規範》將修正

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▲▼示意圖,法律,法條,閱讀,律師,法官,文件,合約,法槌,法庭,法院,簽名,和解。（圖／123rf）

▲《檢察官倫理規範》將修正，檢察官不能再任意提供法律諮詢。（圖／123rf）

記者吳銘峯／台北報導

檢察官是偵查主體，代表國家行使公訴的權力，幾乎就是國家御用律師。但如果檢察官利用專業，卻幫私人打官司，相信對方當事人一定非常不滿，也對國家公信力產生質疑。近年來更有多名檢察官履踩紅線。因此法務部打算修正《檢察官倫理規範》，明文禁止檢察官為私人提供法律諮詢及代理訴訟。

南投地檢署檢察官王全中（事發後離職）去年接受妹妹的委託，在委任狀的受任人欄中填入自己的名字，代理胞妹提出誣告、傷害及偽造文書3件刑案告訴，向法院聲請擔任妹妹的辯護人，但被法院駁回。另外嘉義地檢署檢察官廖俊豪，則擔任哥哥的民事訴訟代理人，但被調解委員得知廖檢的身分，向上通報。2起事件都遭查辦，由於相關規範中並未明文檢察官不得擔任親屬的訴訟代理人，處罰難有依據。最後王全中因多年前也曾代理親戚的行政訴訟，被檢察官評鑑委員會送監察院提出彈劾，彈劾已經通過，目前被送回懲戒法院的職務法庭審理中；另外廖俊豪則是被檢察官人事審議委員會決議不予處分，仍認為極度不妥。

比較受爭議的，是台北地檢署檢察官劉承武，他因為提供法律諮詢，結果竟被詐騙集團利用，成為詐騙工具，目前已經送檢察官評鑑委員會審查。此外，劉承武還傳出咆哮鄰居，此舉被法務部長蔡清祥公開痛罵「惡行惡狀、丟檢察官的臉。」

由於檢察官提供法律協助屢屢發生踩紅線的狀況，蔡清祥認為有必要明文規定，因此下令修改《檢察官倫理規範》，未來將新增第28條之1，檢察官不得執行律師職務，並避免為訴訟代理人、告訴代理人、輔佐人或其他訴訟關係人，但公務需求及替配偶、直系親屬提供法律諮詢或草擬法律文書者，不在此限。草案目前已經出爐，但有檢察官認為範圍太窄，希望對象能放寬到「好友」；對此，法務部仍在評估中。
 

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