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國民黨再打臉陳吉仲：國際動保組織於明尼蘇達QPP屠宰場拍攝

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記者羅婉庭／台北報導

針對農委會指國民黨臉書影片為假消息，並將「國民黨FB」移送中正二分局。國民黨12日召開記者會，強調引用影片有憑有據，就是由國際動保組織攝自明尼蘇達州屠宰場。

國民黨上午召開「蔡政府掩蓋萊豬真相，不讓人民質疑就是獨裁政府！」記者會，文傳會主委王育敏、革實院長羅智強共同出席。國民黨指出，2015年在美國明尼蘇達州Quality Pork Processors（QPP）屠宰場的調查，QPP公司的豬隻有餵食瘦肉精，他們屠宰場也接受有餵食瘦肉精的豬前來屠宰。此外，2015年美國銷往中國大陸的豬肉，QPP公司與其他31家屠宰場都不被許可。

國民黨表示，「路透社」曾報導，該屠宰場豬隻係使用萊克多巴胺，影片內容提及豬隻餵食萊克多巴胺副作用，則是依據事實查核中心的資料，上述都是「有憑有據」的真相，請農委會指出影片中何處為假消息？

國民黨表示，該影片中有關萊克多巴胺引發副作用之相關畫面也曾經由非政府組織「台灣動物社會研究會」引用。國民黨也在會中公布台灣動物社會研究會陳玉敏副執行長對於影片素材的說明如下：

國民黨強調，科學上本來沒有辦法證明某隻豬某一段時間的行爲是瘦肉精造成的，只能掌握這個場所有使用瘦肉精，豬隻的行爲符合科學研究顯著的結果，這個影片是由美國動保團體提供。

國民黨強調，這一份聲明再次證明國民黨引用之畫面確實有憑有據，對於蔡政府誣指影片為假消息，甚至以司法手段打壓在野黨反萊豬。

國民黨強調，在野黨本於職責揭發萊豬真相，讓國人看見瘦肉精屠宰場的實際畫面，農委會卻昧於事實，濫用專業，胡亂指控，更可恥的是為了掩蓋萊豬真相無所不用其極。國民黨質疑，農委會主委陳吉仲如此賣力為萊豬背書，甚至不惜濫用公權力，以司法打壓在野黨，若用萊克多巴胺的豬隻絕對安全、毫無副作用，為何台灣目前仍禁用瘦肉精？陳吉仲是否應向國人釋疑？
 

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