新冠疫苗受試者補貼可達1.8萬　高端駁網傳參加試驗可獲萬元酬勞

▲新冠疫苗研發。（圖／路透社）

生活中心／綜合報導

高端疫苗正在進行新冠疫苗研發的一期臨床試驗，12月底更將進入二期，不過近來卻傳出有人在網路上張貼高端二期臨床試驗資訊，並宣稱報名試驗可以有1萬多元酬勞。高端今（12）日出面澄清，此事與高端無關，強調自身是專業疫苗公司，會謹守法律規範，一切按照政府規定進行。

因應新冠肺炎疫情各國都著手疫苗研發，國內目前包含國光、高端、聯亞3家業者正在一期臨床試驗尾聲，進入二期之後各家都需要逾三千名的受試者。中央流行疫情指揮中心昨（11）日公布「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」幫助招募，目標至少登記2萬名。食藥署長吳秀梅表示，每家約收案3500人，對象仍以20歲以上成年人為主，12至20歲的未成年者須取得法定代理人同意。

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▲▼新冠肺炎疫苗受試登記平台。（圖／指揮中心提供）

有媒體報導指出，有民眾在臉書發文貼出高端新冠疫苗第二期臨床試驗相關資訊，並指出，只要符合資格可以報名參加，可以獲得約1萬多元的酬勞。高端總經理陳燦堅今（12）日受訪回應，本件與高端無關，並重申「我們是專業的疫苗公司，清楚法規的規定」。

至於政府成立平台協助招募，陳燦堅表示，由政府出面幫忙招募受試者，可以確保實驗進度不會落後，加上有2萬多人受試者庫進而選擇出最適合的受試者，對速度、品質確保都有正面影響。

陳燦堅解釋，過往招募受試者必須在政府核准、IRB通過後才能收案，高端依照計畫將於12月底進行二期臨床試驗，原預期收案時間至少需3個月，現在透過登記平台超前部署，可以把收案的不確定因素、時程縮短1/3以上。而相關受試者可以獲得多少補貼，陳燦堅不願透露，僅說一定是合理、合乎行情的金額。

另有國內業者透露，過往臨床試驗的受試者，每次前往機構、院所會給予一筆約2000~3000元的營養費或者車馬費，過程前後需要到院4~6次，甚至可能更多，按此估算，最少可以獲得8千至1.8萬元補助。

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