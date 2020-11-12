相親節目「聲樂男神」竟是殺人犯　逃亡13年！高調配對後落網

▲殺人犯吳剛隱匿13年，因上「配對節目」太搶風頭，暴露行蹤被逮。（圖／翻攝自網易新聞）

圖、文／CTWANT

近年來配對聯誼節目在中國相當流行，沒想到竟意外抓到隱匿13年的殺人犯。2011年11月14日。黑龍江衛視的某檔相親節目上，驚現一名很出色的男嘉賓，他自稱是藝校聲樂老師，在節目中能歌善舞，搶盡風采，最終果真和一名女嘉賓配對成功，但也因此讓他殺人犯的身分曝光。

根據陸媒《網易新聞》報導，39歲的男子名叫劉浩，自稱是藝校聲樂老師，在配對節目的舞台上大跳迪斯可，一下大秀舞技、一下又唱起情歌，使出渾身解數討現場的女嘉賓歡心，最終他也果真和一位女嘉賓配對成功。

▲1998年吳剛因為幫同事出頭，進而引發糾紛而失手殺人。（圖／翻攝自網易新聞）

但劉浩在螢光幕前的高調，也被人從網路上的節目片段中認出來並通報警方，經過比對，警方證實他就是13年前一起命案的殺人犯，並循線設下圈套，讓他自投羅網。

原來這名自稱劉浩的男子，本名叫吳剛，回顧1998年，當時的吳剛是中國吉林一家夜總會的演職人員，因為很有領導能力，在當地已經小有名氣。命案發生在2月6日晚上，吳剛和幾個夥伴的演出很成功，幾個人相約吃宵夜。

▲1998年吳剛因為幫同事出頭，進而引發糾紛而失手殺人。（圖／翻攝自網易新聞）

期間，一個叫阿勇的侏儒症同事，對一個女同事展開猛烈追求。但對方一直躲躲閃閃，避而不談，女同事幾次想要離去，不願再和阿勇有過多接觸，但阿勇仍不斷糾纏，讓一旁的另名同事孫軍看不下去，維護起女同事，拉著她的手走向計程車離席。

結果阿勇也非要坐進車裡，讓酒醉的孫軍火冒三丈，對著阿勇破口大罵。一旁的吳剛聽不過去，走了過來，幫著阿勇說話：「他一個殘疾人，你不能去這麼對他。」4人不歡而散，孫軍和女同事乘車離去，吳剛以為，這不過就是一件普通的酒後衝突。

▲吳剛偵訊時相當懊悔。（圖／翻攝自網易新聞）

▲吳剛反過來勸誡大家「凡事不要衝動」。（圖／翻攝自網易新聞）

沒想到不久後，孫軍又單獨乘車回來，且滿身酒氣，來勢洶洶拼了命衝向他，剎那間，吳剛似乎瞥到孫軍手裡握著什麼武器，他也成了驚弓之鳥，隨即掏出包裡的匕首，和孫軍正面衝突。糾纏間，吳剛失手刺中孫軍的前胸，孫軍隨即倒地，送醫後不治身亡。而吳剛也成了通緝犯，13年來四處躲藏，惶惶不得終日。

被逮捕後，在偵訊時吳剛一直哭泣，他自稱「罪人」，悔恨自己的過錯，甚至反過來勸誡大家「凡事不要衝動」。吳剛也失去了一切，當時他剛離婚，年幼的孩子正是需要父親的時候，但他卻不辭而別，13年來因為藏匿，從沒聯繫過家人。而今父母已經滿頭白髮，孩子更是對他恨之入骨，他再也沒有機會重來，也不可能做出一點彌補。

延伸閱讀

▸ Uber Eats誤送到鄰居家 少婦「吃不到雞」怒開槍波及1歲多女兒

▸ 天上掉下「燒鵝大餐」！5條土狗一吃全暴斃…2男扛屍運市場賣錢

▸ 心情差就露下體？男欠債心情鬱卒 竟沿街脫褲「遛鳥」嚇壞婦人