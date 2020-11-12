香港15民主派議員總辭　港澳辦譴責：對中央權力公然挑戰！

▲香港立法會民主派議員決定總辭。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

港府11日根據人大規定，即時取消4名民主派香港立法會議員資格。民主派立法會15位議員隨後宣佈將總辭。國務院港澳辦發言人12日早晨回應，此舉再次表明了其與中央頑固對抗的立場，是對中央權力和基本法權威的公然挑戰。

發言人表示，擔任公職人員必須符合法定條件和要求，違法者必須承擔法律責任，這是任何一個法治社會的基本準則。這些舉措是為了維護法治和特別行政區憲制秩序，有利於立法機構有序運作和社會穩定。

發言人指出，民主派議員把全國人大常委會履行憲制權力汙衊為「政治打壓」，將議員職務作為政治操弄工具，策動所謂「總辭」。為了政治私利而罔顧市民利益的本性，再次表明了其與中央對抗的頑固立場，實際上是挑戰基本法和全國人大常委會有關解釋和決定，對抗中央對香港的全面管治權。

發言人正告民主派議員，如果想以此鼓動激進抗爭，並乞求外部勢力干預，再次將香港拖入亂局，那是打錯了算盤。中央政府和香港特別行政區政府維護香港大局穩定的意志堅定不移，撥亂反正的決心毫不動搖。「我們注意到，還有一部分被標籤為『反對派』的議員沒有被綁架上『總辭』的戰車，而是選擇繼續履行議員職責，這樣的明智之舉值得肯定」。

發言人表示，部分民主派議員辭職鬧劇不會對立法會的正常運作帶來影響。立法會減少了一些搗亂破壞的力量，只會更好地發揮建設性作用。港澳辦呼籲，留任的立法會議員依法履職，在防控疫情、復甦經濟、紓解民困等方面更加積極作為，更有效地審議通過廣大市民關注的民生福祉方面的政策措施，與社會各界一道齊心協力維護國家安全，維護香港的整體利益，維護香港的長期繁榮穩定，從而為「一國兩制」實踐行穩致遠發揮應有的作用。