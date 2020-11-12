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小三扶正夢碎！爆183cm士官因「不舉」提分：離婚前約X離後玩換伴

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO昨日在臉書爆料。（圖／翻攝自爆料公社）

記者崔子柔／綜合報導

一名女網友昨（11）日爆料指出，台南身高183公分的男士官（L男）有妻小還找上她約砲，她自己也暈船，相信對方「等他離婚」的說法，結果期待卻落得一場空，不只扶正失敗，還被各種荒唐的理由提分手。

原PO在爆料公社指出，半年前與L男認識時，他不但稱自己單身，也隱瞞自己是軍人的身分，直到真的在一起後真相才曝光，她也傻傻「等他離婚」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO貼出對話截圖。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO表示，原本以為L男離婚後就能好好交往，結果發現他還沒離婚前就約砲，離婚後還玩起「交換伴侶」，「要不是有人跟我說，我都天真以為他忙於處理公事，平常都跟我說留守不能出來，假日各種欺騙，還把我跟他之間的性事都告訴朋友」。

原PO最後還落得被甩的下場，最初L男以「不想被管、不想交女友、對原PO沒感情」為理由，之後甚至說「自己不舉無法滿足原PO」，還要彼此媽媽出面處理，更搬出輔導長，這下才讓原PO清醒「徹底發現他的爛」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼原PO這才死心，更爆料對方的報應來了，「下面破皮一個月，他想亂搞都不行」。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

雖然原PO的遭遇悽慘，但不少網友認為，原PO自己當時也是小三，直言「其實你跟他有什麼差別？」、「你不放手說要等他，不就代表你自己心甘情願的？這局你賭輸了就別怨莊家，你自己甘願的！」、「有資格爆料的是原配吧！你知道他已婚還堅持跟他糾纏在一起，是要人家怎麼同情你啦」。

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