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車子吊起來　咦！「K盤」掉下來…南警處理翻車事故眼尖查獲毒品

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▲台南市警局三分局處理自小客車自撞翻車事故，在吊車時員警竟發現車上掉下「K盤」及安毒，進而查獲毒品案。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警局三分局處理自小客車自撞翻車事故，在吊車時員警竟發現車上掉下「K盤」及安毒，進而查獲毒品案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警局三分局深夜獲報，安南區安明路有交通事故，經員警到場，發現為自小客車自撞翻車事故，駕駛及乘客2人已自行脫困，均無受傷，惟在吊車時，員警竟發現車上掉下「K盤」及安毒，全案依毒品罪嫌送辦。

三分局警方指出，員警於現場警戒疏導交通，避免發生二次交通事故，並連繫拖吊車將車輛吊正。當拖吊車將肇事車輛吊正後，駕駛打開車門時，處理員警眼尖發現有物品掉落在駕駛座腳踏板，進一步檢視竟是吸食毒品K他命之工具「K盤」，K盤裡面還裝有1小包K他命。

駕駛陳男及乘客林男均拒絕承認持有K盤，經警方將2人帶返所偵辦，乘客林男尿液初篩呈現毒品反應，駕駛陳男則是陰性反應，林男始承認持有及吸食毒品，全案依毒品罪嫌函送偵辦。

市警三分局分局長方國璽表示，平時就要求員警處理各類案件均應警覺，保持敏銳度，不僅能確保執勤安全，亦能發掘蛛絲馬跡，本案員警處理翻車交通事故進而眼尖查獲毒品案，即為處事謹慎積極之表現，南警三分局亦呼籲，沾染毒品害人害己，且法網恢恢疏而不漏，切勿心存僥倖，以身試法。

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