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「電話車輪戰」要騙光他20年積蓄　南警攔阻保住280萬老本

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▲台南市警六分局新興所巡佐呂天祿及時阻詐成功，他曾幫拾荒婦人推車回收車，穿過車水馬龍的街道，而被民眾PO上社群媒體讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局新興所巡佐呂天祿及時阻詐成功，他曾幫拾荒婦人推車回收車，穿過車水馬龍的街道，而被民眾PO上社群媒體讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名住在南區的蔡姓男子接獲詐騙電話，騙徒假冒健保局、刑警、檢察官等不同身分，輪番打電話給蔡男，謊稱蔡男健保卡遭冒用，需監管帳戶內280萬定存，蔡男信以為真，在銀行解除定存後，返家行經新興派出所，就順道向員警詢問，值班員警立即拆穿，強調這是詐騙手法，保住蔡男的血汗老本。

南區一名53歲蔡姓男子，於11月6日接獲好幾通詐騙電話，歹徒佯稱健保局、刑警大隊、地檢署檢察官，輪翻打電話給蔡男，說他的健保卡遭到冒用，銀行帳戶涉及不法，須監管他戶頭內定存存款。在詐騙集團電話車輪戰的連番攻勢之下，蔡男信以為真，並跑去銀行解除定存後，返家等待歹徒進一步通知。

蔡男行經新興派出所時，心想還是向員警確認一下，他問值班員警：「刑警大隊有沒有一位吳姓警官？」。值班員警巡佐呂天祿聽聞是檢察官要監管帳戶，立即拆穿是詐騙慣用手法，但蔡男仍一度半信半疑，員警為求保險起見，避免蔡男再被詐騙電話洗腦，員警立即通知蔡男妻子協助勸導關心。直至10日，新興所致電蔡男確定已將280萬回存定存，員警才放心。

▲台南市警六分局新興所巡佐呂天祿及時阻詐成功，他曾幫拾荒婦人推車回收車，穿過車水馬龍的街道，而被民眾PO上社群媒體讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡男向警方表示，他在安平工業區的工廠上班，薪水並不高，280萬是他付出青春歲月，工作20多年，一點一滴，省吃儉用才存下的畢生積蓄，且家中還有一子女尚在國中求學階段，萬一這280萬落入騙徒之手，他無法想像他與他家人後半輩子該如何度過，還好新興所員警即時攔阻，保住他的血汗錢。

▲台南市警六分局新興所巡佐呂天祿及時阻詐成功，他曾幫拾荒婦人推車回收車，穿過車水馬龍的街道，而被民眾PO上社群媒體讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警六分局表示，巡佐呂天祿工作積極，且極富同理心，他曾幫拾荒婦人推車回收車，穿過車水馬龍的街道，而被民眾PO上社群媒體讚賞，呂員自述他的工作理念：「警察就是要站在最弱勢的人身邊！」，未來他仍會持續在工作上實踐這份信念，在他穿上警察制服的每一天，會竭盡所能，讓社會更安全，讓台南更平安。

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