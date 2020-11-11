專家指政府與COVAX簽約「亂花錢」　陳時中回嗆：該批評非常不當

▲中央流行疫情指揮中心11/11記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情影響全球，台灣編列100多億預算並與COVAX簽約盼透過此管道取得各國研發的新冠疫苗，但是有專家認為，屆時台灣可能取得量少，或者得透過中國大陸，更甚至有專家認為如此投入是亂花錢。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，沒有參與COVAX的單位或人，不會比我們實際參與者更了解，針對亂花錢說法更撂下重話認為「此批評非常不當」。

新冠疫苗被認為是控制新冠疫情、阻斷大流行的解方，各國都還在持續研發中，近期美國輝瑞與德國BNT聯合開發新冠疫苗傳出好消息，疫苗有效性超過90%，似乎成功在望。不過，該疫苗正是日前台灣東洋代理破局的疫苗，前疾管局局長蘇益仁認為，透過COVAX分配該疫苗，同樣會經過現在握有亞洲代理的上海復星醫藥集團協助分配，仍需與最不喜歡的中國大陸打交道。

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陳時中回應，沒有參與COVAX正式談判的單位或人不會比我方實際參與者更瞭解，台灣與COVAX簽約屬於有選擇性的，且第一時間已經明確表達國內法規不允許中國製造的疫苗進口，中間經過屬於商業行為，並非我們所關心的，應重視的是「製造地點」。

媒體提問有前感染科醫師指輝瑞/BNT疫苗不在COVAX平台，投入預算到沒有該疫苗的平台是在浪費錢，陳時中則反駁，說放在COVAX都是亂花錢，但沒有實際參與平台，這樣的批評並不公允、「非常不當」。

陳時中指出，已經再三強調，我方取得國際疫苗並非僅從單一管道，而是多管道進行，COVAX是個很好的平台，但也已經考慮專家提及的各種管道、授權製造，特別是臨床試驗看起來比較好的廠商，都會盡最大可能談判接觸，各種管道都沒有放棄。