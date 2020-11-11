　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雖然拜登贏了…民主黨眾院席次卻「顯著萎縮」　勉強保住多數優勢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國聯邦眾議院通過對抗新冠病毒疫情刺激經濟方案。（圖／達志影像／美聯社）

▲民主黨此次大選後在眾議院的優勢地位明顯縮小。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國民主黨在今年國會改選中經歷一番苦鬥，最後成功延長在聯邦眾議院的多數優勢兩年，但優勢非常微弱，未來推動議程，幾乎沒有失足的空間。

美聯社報導，截至今天，民主黨囊括至少218席，隨著最後幾州計票結果出爐，或許還能再拿下幾席。

雖然這個數字已確保民主黨在總數435席的眾議院握有多數，但民主黨意外失算，幾乎可以肯定原有的232席多數優勢將顯著萎縮，因為共和黨選民出乎意料地踴躍投票，使得民主黨原本期望多拿的15席落空，反倒賠上好幾席。

民主黨選前在眾議院以232席領先共和黨的197席，另外還有一席獨立黨派及5席空缺。

部分州還在等待最終計票結果，但明年1月新一屆眾議院開會時，民主黨的多數優勢可能萎縮到20年來兩黨差距最小的程度。在2000年選舉中，贏得多數的共和黨在眾院僅握有221席，比民主黨只多了9席。

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說：「我們仍握有議事槌。」若無意外，她應會續任議長。

她雖哀嘆民主黨輸掉幾席，但她上週曾對記者表示：「我們輸掉幾場戰役，但贏了這場戰爭。」

民主黨握有的席數只比共和黨多一些，可能會使裴洛西很傷腦筋，議員們只要打定主意聯合起來，都可以在法案上向她施壓。但有時，微弱的優勢也有助於凝聚政黨，因為他們知道，團結才有力量。

雖然民主黨的拜登在總統選舉中勝出，共和黨仍很可能維持在聯邦參議院的多數優勢。這將迫使民主黨放棄健保制度、基礎建設等種種倡議都能輕鬆過關的大夢，而是必須與共和黨人妥協。

眾議院改選的結果令共和黨人深受鼓舞，許多人相信，放眼在2022年選舉取得眾院多數，這次成績給了他們一個很好的起步。

此外，根據新澤西州羅格斯大學（Rutgers University）美國婦女政治中心（Center for American Women and Politics），共和黨原本只有13名女性眾議員，這次大幅增加到至少26名，創下黨內紀錄，還新增了幾名少數族裔議員。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
「雙11大爆塞」網站當機！流量破表...東森購物宣布活動延長
北市女警執行掃黃！身後男警突「出手襲胸」…她嚇傻
快訊／中油工地坍塌！怪手工人遭活埋　搶救仍宣告不治
快訊／機車碰撞超跑小牛　路人目擊大驚「我都替他涼了」
警抓酒駕愛上清純女！求婚前發現她的「暗黑身分」心碎
寵物雲商城雙11全館免運超狂買一送一！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

雖然拜登贏了…民主黨眾院席次卻「顯著萎縮」　勉強保住多數優勢

賣台集團？拜登的「中國政策智囊團」，個個都是狠腳色

美選「決戰之日」曝光！美國總務署還在拖　拜登想勝選得再等34天

鄰居誤領Uber Eats害吃不到雞　狂母氣炸持槍轟！1歲女兒衰中彈

阻止拜登獲國安情報恐釀禍　外媒批川普：911就是這樣發生的！

狼師畸戀15歲小鮮肉！課後強吻奪初夜　少年崩潰「想自宮」躲糾纏

22歲非裔川粉摘下「美國小姐」后冠　支持擁槍權！

她擁「全球最大嘴巴」…張口塞進整個潛艇堡！　影片瘋傳進帳43萬

再出奧步！美媒爆：川普下令禁止政府單位與拜登交接工作

存放須「零下70度」！輝瑞新冠疫苗配送挑戰多　目標4月全美接種

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

吱吱左手擲遠直逼男生...對手要求驗尿　阿倉遭邱宇辰胯下爆頭「我不甘願」

不滿被當空氣！議員怒摔名牌　「趕自己出場」留縣長原地苦笑

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

雖然拜登贏了…民主黨眾院席次卻「顯著萎縮」　勉強保住多數優勢

賣台集團？拜登的「中國政策智囊團」，個個都是狠腳色

美選「決戰之日」曝光！美國總務署還在拖　拜登想勝選得再等34天

鄰居誤領Uber Eats害吃不到雞　狂母氣炸持槍轟！1歲女兒衰中彈

阻止拜登獲國安情報恐釀禍　外媒批川普：911就是這樣發生的！

狼師畸戀15歲小鮮肉！課後強吻奪初夜　少年崩潰「想自宮」躲糾纏

22歲非裔川粉摘下「美國小姐」后冠　支持擁槍權！

她擁「全球最大嘴巴」…張口塞進整個潛艇堡！　影片瘋傳進帳43萬

再出奧步！美媒爆：川普下令禁止政府單位與拜登交接工作

存放須「零下70度」！輝瑞新冠疫苗配送挑戰多　目標4月全美接種

中信盃黑豹旗／崇義證明自己更強　致勝重砲捕手最欣賞林祐樂

海底撈也來了！南紡購物中心A2館12/25試營運　6家人氣美食進駐

中信盃黑豹旗／高三剩73天要學測照樣拼　竹中要當時間管理大師

海巡下士撞死孝順老翁！　妻子悲慟：他太辛苦是該休息了...

振興三倍券擴大發放　估1萬多名永居權外國人可領取

中職／期許統一獅令人感動　凃忠正：更謙虛才能成長

叉奇、抱抱龍巨可愛！H＆M《玩具總動員》系列好想跟男友一起穿

桃園綠色生活悠遊節　機捷A11站誠聖宮11/14起展開

中信盃黑豹旗／崇義學習完整情蒐　打敗秀峰像奪冠有意義

快訊／高雄鳳山街頭飄怪味「硫化氫外洩」　現場緊急灑水

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

國際熱門新聞

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

華郵曝賓州造假選票是虛構被打臉

存3800萬進銀行！2年後「餘額變0」氣炸提告

影／紅毛猩猩見辣妹就抓奶！還露猥褻笑

《外交政策》：拜登對台將「做得更多」

梅蘭妮亞重擬「婚前協議」等離婚

預告下周有結果　川普：我們會贏

輝瑞疫苗試驗者曝：副作用像「嚴重宿醉」

蓬佩奧：保證政權平順移交「第二任川普政府」

19歲女叫40歲女阿姨　當場遭海扁

美領地大選出包！選後竟找出126包未清點選票

狼師畸戀學生　少年想自宮躲糾纏

美選「決戰之日」曝光　拜登想勝選得再等34天

居禮夫人120年前筆記　仍有放射性

更多熱門

相關新聞

美選「決戰之日」曝光　拜登想勝選得再等34天

美選「決戰之日」曝光　拜登想勝選得再等34天

儘管美國大選看似告下一個段落，不過仍有幾州仍在計票當中，而川普更是不願意承認目前落後的狀態，堅持選舉存在舞弊的事實，更稱在全部的選票開出之後，他將會成為選舉的贏家。據悉，美國選舉人團（US electoral college）將會在12月14日進行開會，並且決定這場混亂大選的結果。

鄰居誤領Uber Eats　狂母氣炸開槍！女嬰衰中彈

鄰居誤領Uber Eats　狂母氣炸開槍！女嬰衰中彈

川普阻止拜登獲國安情報恐釀禍

川普阻止拜登獲國安情報恐釀禍

輝瑞疫苗存放須零下70度　配送挑戰多

輝瑞疫苗存放須零下70度　配送挑戰多

1111是「五月花盟約」紀念日

1111是「五月花盟約」紀念日

關鍵字：

2020美國總統大選北美要聞

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

小A辣變性「3年男友反對到底」！心酸放棄結婚

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

紅燈看手機13秒罰1萬　女騎士神逆轉

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

邵雨薇大方認愛吳慷仁：現在很開心

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

上排牙掉光！瘦弱東北虎敲門求救

獨／直擊中壢清秀妹乞討2hrs零進帳

更多

最夯影音

更多
孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...
應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面