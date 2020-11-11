雖然拜登贏了…民主黨眾院席次卻「顯著萎縮」　勉強保住多數優勢

▲民主黨此次大選後在眾議院的優勢地位明顯縮小。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國民主黨在今年國會改選中經歷一番苦鬥，最後成功延長在聯邦眾議院的多數優勢兩年，但優勢非常微弱，未來推動議程，幾乎沒有失足的空間。

美聯社報導，截至今天，民主黨囊括至少218席，隨著最後幾州計票結果出爐，或許還能再拿下幾席。

雖然這個數字已確保民主黨在總數435席的眾議院握有多數，但民主黨意外失算，幾乎可以肯定原有的232席多數優勢將顯著萎縮，因為共和黨選民出乎意料地踴躍投票，使得民主黨原本期望多拿的15席落空，反倒賠上好幾席。

民主黨選前在眾議院以232席領先共和黨的197席，另外還有一席獨立黨派及5席空缺。

部分州還在等待最終計票結果，但明年1月新一屆眾議院開會時，民主黨的多數優勢可能萎縮到20年來兩黨差距最小的程度。在2000年選舉中，贏得多數的共和黨在眾院僅握有221席，比民主黨只多了9席。

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說：「我們仍握有議事槌。」若無意外，她應會續任議長。

她雖哀嘆民主黨輸掉幾席，但她上週曾對記者表示：「我們輸掉幾場戰役，但贏了這場戰爭。」

民主黨握有的席數只比共和黨多一些，可能會使裴洛西很傷腦筋，議員們只要打定主意聯合起來，都可以在法案上向她施壓。但有時，微弱的優勢也有助於凝聚政黨，因為他們知道，團結才有力量。

雖然民主黨的拜登在總統選舉中勝出，共和黨仍很可能維持在聯邦參議院的多數優勢。這將迫使民主黨放棄健保制度、基礎建設等種種倡議都能輕鬆過關的大夢，而是必須與共和黨人妥協。

眾議院改選的結果令共和黨人深受鼓舞，許多人相信，放眼在2022年選舉取得眾院多數，這次成績給了他們一個很好的起步。

此外，根據新澤西州羅格斯大學（Rutgers University）美國婦女政治中心（Center for American Women and Politics），共和黨原本只有13名女性眾議員，這次大幅增加到至少26名，創下黨內紀錄，還新增了幾名少數族裔議員。