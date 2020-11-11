狠父猛捶11月大女嬰頭凹陷　「沒想到會打死女兒」判18年

▲桃園林姓男子捶死11月大的女兒，二審判刑18年。此為示意圖。（圖／翻攝pixabay網站）

記者吳銘峯／台北報導

桃園楊梅林姓男子（23歲）去年4月間，只因11個月大的女兒哭鬧，竟徒手暴捶女兒頭部、胸部，女嬰腦袋遭打凹陷，心臟、肝臟都裂傷，送醫不治。一審將林男判刑18年，案件上訴時，他還在法庭辯稱已「深深懺悔」、「沒想到會打死女兒」，妻子還幫求情，全案11日宣判，高院仍將他依照「成年人故意殺害兒童罪」，重判18年，可上訴。

本案發生於去年4月23日，當時桃園市一名女嬰因失去呼吸心跳被緊急送醫，最後不治。醫院通報後，檢警一開始以為是20歲母親疏於照顧，讓女嬰從床上滾下造成頭部重創。但經但相驗後發現，女嬰頭、胸部有多處外傷併顱骨骨折導致內出血，心臟、肝臟也都挫裂傷，死因為多器官損傷及出血性休克死亡。

檢警傳喚女嬰父親林男到案，他供稱家中經濟不好，案發前一天才因開銷問題與家人爭吵，隔天返家後仍為錢心煩；之後又聽到女嬰哭鬧聲，無法哄停，一時暴怒才會徒手捶擊女兒頭部及胸口。林男施暴時，4歲的大女兒還在旁目睹犯案過程。檢方依照「家暴殺人」罪嫌提起公訴。

一審法院審理後，將林男判刑18年。案經上訴，二審高等法院審理時，林男否認具有殺害女兒的故意，辯稱只是教訓一下女兒，頂多構成傷害致死故意。他還說已「深深懺悔」、「沒想到會打死女兒」，但承審法官極不客氣，認為林男都是辯解，質疑「猛力搥打嬰幼兒胸腹，可能造成嚴重傷害」、「只是一時氣憤，造成自己後悔莫及的事情」。

全案於11日宣判，高院仍認定林男犯下「成年人故意殺害兒童罪」，考量他曾有多項前科，5年內又再犯案，因此再依法加重其刑，最後還是將他判刑18年，可上訴。