給說法／亂剪別人頭髮算傷害罪嗎

▲不經他人同意而隨便剪掉他人頭髮算不算傷害罪呢？我國實務上多半認為頭髮還可以再長，沒有實際損害的問題（圖／視覺中國）

根據新聞報導，日前一名女子在捷運內湖站搭乘電扶梯時，遭到19歲的李姓大學生拿小剪刀剪掉她的頭髮。警方透過監視器畫面很快就追查到李男的身分，只要該名女乘客打算提告便會依法送辦。到底隨便剪別人頭髮究竟有沒有刑責呢？

剪他人頭髮可能觸犯傷害罪嗎

傷害罪中的傷害人之身體或健康者屬於輕傷罪，《刑法》第277條中，傷害人之身體或健康者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。」

而傷害人之健康也包含「精神之健康」，也就是說，只要造成他人精神上的重大打擊也算是傷害罪（最高法院32上字2548）。不過，行為的結果到底需不需要達到「妨礙生理機能」的程度？在學說上仍有不同看法。

有人認為，只要尚未妨礙生理機能就不能視為輕傷，而我國實務上也多半認為頭髮被剪還可以再長，沒有實際損害的問題，除非是傷及毛囊或頭皮，不然仍很難成立傷害罪。但有些學者認為，傷害罪要保護的是身體的「不可侵害性」，當身體的完整狀態受到破壞時也該被視為輕傷。就像剪掉他人毛髮，雖然未對生理機能產生影響，但毛髮已失，身體的完整性已然受損，仍應成立傷害罪。

有其他民刑事責任嗎

除了傷害罪的可能外，若使用強暴、脅迫強行剪掉他人的頭髮就可能會成立強制罪。另外，若是在公共場合為了讓人難堪而剪他人頭髮，並達到得以貶低或損害其人格價值的程度，則有可能會成立公然侮辱罪。

民事上，則因為身體上的權利受到侵害而有侵權行為，被害人可以提損害賠償告訴，請求因頭髮被剪而造成的損失（事後修剪的費用等等），或是請求精神慰撫金。

但以目前台灣的法律而言，偷剪別人頭髮仍算是遊走在法律邊緣的行為，如果情況不太嚴重，可能被害人也不會大費周章地提出刑事告訴，而民事也可能因為不易取得高額賠償金額，所以提告者也不多，因此只能呼籲大家多自重了。（本文轉載自法操FOLLAW）

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