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五股大爆炸賠償案　更審改判桃園消防局國賠1059萬

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▲▼新LOGO版／司法第二辦公大廈,法務部第二辦公室,最高法院檢察署,臺灣高等法院民事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

▲五股大爆炸案，高院更審改判桃園市消防局國賠1059萬餘元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市五股區「新興堂金紙鋪」，2011年4月22日晚間發生大爆炸，造成造成4死38傷及民宅受損。被害民眾請求桃園市政府消防局與釀禍的萬達煙火公司連帶賠償，一審判決桃園市政府消防局需連帶國賠1727萬餘元，二審改判連帶國賠1053萬餘元，案經廢棄發回，高院更審10日改判國賠1059萬餘元，可上訴。

本案發生前，設籍在桃園的萬達公司因已發生一件爆炸，遭桃園縣消防局（改制後為桃園市消防局）要求銷毀高空煙火。萬達協理鄭禮廷為避免煙火遭沒入銷毀，聯絡五股當地的「新興堂金紙鋪」負責人陳邱隆，找司機盧錦熹幫忙載到三芝藏放。貨車開到五股香鋪，搬運過程因摩擦、震動等因素不慎引燃爆炸。波及路過車輛、附近房屋，總計造成4死38傷慘劇，死者包含陳邱隆、陳邱隆母親、盧錦熹與路過的林姓車輛駕駛。

被害人家屬事後向桃園市政府消防局、萬達煙火、陳邱隆及盧錦熹的家屬，提出國家賠償與民事賠償訴訟，請求連帶給付4332萬餘元。一審法院2012年間判准連帶賠償1727萬餘元。二審高等法院仍判准桃園市府需與萬達公司等被告，連帶賠償1053萬餘元。

案經最高法院審理後，去年3月間做將桃園市府連帶賠償的部分廢棄，其餘部分駁回。亦即萬達公司與陳、盧等家屬須連帶賠償1053萬餘元，另外桃園市府是否須連帶賠償，則須由高等法院更一審審理。

高院更審於10日宣判，合議庭採用公法學理論「裁量收縮到零」，認為消防局雖依規定廢止萬達許可證，且相關規定未載明廢止後應如何處理煙火，「惟本於避免萬達公司再度發生類似公安事故、維護人民財產安全之急迫性及必要性，應認公務員對於應否採取行政上規制手段之裁量權行使，已收縮至零，負有需採取規制手段管理萬達公司爆竹煙火之職務義務。」從而認定消防局在無行政裁量空間下，負有「不作為」義務；且消防局「過失不作為之行為，係怠於執行職務」，應負擔國賠責任。經過計算後，更審改判消防局需國賠1059萬餘元，但在其他債務人已經給付過的範圍內，消防局可免於給付。可上訴。
 

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