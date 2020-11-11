法師性侵嗆「挖壞」更拿刀柄插入　女哭求「姊姊幫我報警」

▲方姓男子以刀柄性侵女友。重判10年半定讞。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

在台南擔任法師的方姓男子，因多次施暴遭女友聲請核發保護令，但他無視保護令，竟在2018年10月間，懷疑女友另結新歡而發生爭吵，並以手指性侵，還嗆「要把妳挖壞」、「不要給別人用」之後更拿刀柄性侵。1個月後，雙方又發生爭執，方男拿出水果刀刺殺女友，女友在電話中向姊姊求救「姊姊我快死了，快幫我報警」。最高法院審理後，將方男重判10年半定讞。

判決指出，方男因有多次施暴紀錄，女友2017年12月5日聲請法院核發保護令獲准，並要求方男搬離租屋處，但雙方仍因共同生下兒子而時有接觸。2018年10月16日晚間，方男帶著兒子到女友租屋處哄睡，女友回來後，喝令方男離開；方男則懷疑女友另結新歡，雙方一言不合起了爭執。

方男先動手毆打女友一巴掌，以左手壓著女友之脖子、胸部，壓制於床上，並用右手拉下脫掉女友短裙及內褲，以手指性侵，還嗆「要把妳挖壞」、「不要給別人用」。女友哭著推開方男，衝進廚房拿起水果刀對著自己胸部，嗆說「為何要這樣對我」、「要死一起死」，方男上前搶刀，導致刀刃、刀柄分離脫落。方男更抓起刀柄性侵，後因兒子被驚醒大哭，方男才罷手離去。

當時因太吵，鄰居報警，警方到場關切，案情才因此爆發。但平靜不到1個多月，方男又因為拿健保卡回到女友租屋處，並趁著女友蹲下撿手機時，以預藏的水果刀，狂刺女友胸、腹、背部。女友雖大喊「老公不要這樣子」，方男回嗆「妳現在還叫老公」，繼續猛刺。還好女友姊姊打電話來，方男停手讓女友接聽，女友在電話中哭喊「姊姊我快死了，快幫我報警」。警方隨後趕到現場，將女友送醫急救，送進加護病房後，還一度發病危通知，還好撿回一命。

事後檢方依照「性侵」、「家暴殺人未遂」等多項罪名，對方男提起公訴。一二審法院均認定方男成立2罪，其中性侵部分判刑4年6月、殺人未遂部分判刑8年，合併執行10年6月。其中二審還痛批方男強制性交、殺人未遂犯行之手段兇狠，且案發迄今未成立和解，顯然未獲被害人原諒，因此仍判刑10年半。全案再上訴第三審，最高法院11日駁回上訴定讞。