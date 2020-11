印尼極端組織領袖返國　數千名穆斯林擠爆機場接風！

▲哈比比利奇(Habib Rizieq Shihab)。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者石秀娟雅加達10日專電

印尼極端伊斯蘭組織精神領袖哈比比利奇在沙烏地阿拉伯自我放逐3年多後,今天返國,數千名穆斯林到雅加達的國際機場接機,往機場交通大塞車,國際航廈大廳被群眾擠爆,寸步難行。

哈比比利奇(Habib Rizieq Shihab)是印尼「伊斯蘭防衛者陣線」(FPI)的領袖,也是2016年集結印尼強硬派伊斯蘭勢力,指控時任雅加達省長的基督教華裔鍾萬學褻瀆伊斯蘭,導致鍾萬學連任失利後因宗教褻瀆罪入獄20個月的主要人物。

哈比比利奇在這場運動後被控涉入情色醜聞,也被控汙辱印尼立國精神「建國五原則」(Pancasila),他在2017年以小朝覲名義前往沙烏地阿拉伯自我放逐。雅加達當局指出,他在沙國的居留許可即將到期,被沙國要求離境。

數千名穆斯林一早即擠爆雅加達蘇卡諾哈達國際機場的第3航廈,為哈比比利奇接機,群眾高唱對真主阿拉的讚頌,歡迎他回國。

印尼媒體報導,自清晨起通往機場的高速公路及周邊道路大塞車,車速每分鐘只前進5公尺,很多人下車步行。

