　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍B-1B轟炸機現身「貼近南沙群島」　軌跡包住整個南海

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美軍B-1B飛行軌跡包了整個南海。（圖／取自Aircraft Spots）

▲美軍B-1B飛行軌跡包了整個南海。（圖／取自Aircraft Spots）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統大選的紛爭還沒落幕，但是美軍在南海的加壓並沒有放鬆。專門記飛機動態的推特賬號「飛機守望」（@AircraftSpots）公布了一張美軍B-1B槍騎兵轟炸機在不但在南海現蹤而且相當貼近中國掌控的南沙群島，飛行軌跡也幾乎包圍了整個南海。

根據「飛機守望」公佈的飛行路線圖顯示，2架美軍B-1B轟炸機8日從關島安德森基地（Andersen Air Force Base）起飛後向西北方向飛行，途徑巴士海峽進入南海，在南海上空先向西南方向飛行，再向東南方向飛行，途徑巴拉巴克海峽、蘇祿海、蘇拉威西海後返回關島，美軍加油機KC-135R（代號PEARL11）在途中替2架B-1B轟炸機提供了加油支持。

▲正在投擲炸彈的B-1B轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍主力轟炸機之一的B-1B轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

中國國防部新聞發言人吳謙大校此前在例行記者會上回應稱，「近期，美方加大對華挑釁施壓力度，對此我們的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。美方一些政客在大選前為了一己私利，極力破壞中美兩國兩軍關係，甚至妄圖製造意外事件和軍事衝突，這種行徑置雙方一線官兵生命安危於不顧，置兩國人民根本利益於不顧，置世界人民和平訴求於不顧，是極不得人心的。」

吳謙強調，「中國軍隊將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區和平穩定。我們奉勸美方一些政客認清現實，保持理性，停止挑釁，推動兩國兩軍關係回到正確的軌道」。

►現省一半！innisfree綠茶精華＋化妝水千元有找

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
《創造營4》徵選驚見「全黑帥潮男」　一看竟是當年《棒棒堂》男
川普再發推文「我們會贏」！　這家民調網站撤回賓州20張票
輝瑞疫苗讓全球股市豬羊變色　謝金河：是變盤訊號！
快訊／國6自撞護欄！男駕駛下車「裸體折返跑」　超扯畫面曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍B-1B轟炸機現身「貼近南沙群島」　軌跡包住整個南海

棕熊母子登上「俄羅斯潛艦」甲板慘遭射殺　海軍冷淡回應

印度想買F/A-18「大黃蜂艦載機」　波音強調：現役最致命機型

亞美尼亞「棄大片土地」忍痛簽停火協議　外高加索戰爭畫句點

張競強調總統推文不是賀電　賀函送到拜登「國安團隊」是大學問

蔡英文推特祝賀拜登「不得其門而入」　王定宇槓上張競：不懂裝懂

殲-20機身鑲紅五星　中共空軍招募首次曝光

先用電磁導彈讓台灣「聾啞瞎」　陸軍退將：解放軍攻台只需1天

殲20機身罕見塗裝首曝光！　「實、空心兩排五星」專家解析含義

海軍證實：美軍抵台今起連續四周操演　傳授突擊舟、快艇滲透作戰

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

捷運「防疫無名英雄」秀流暢動作　網讚：少了他們就沒有現在生活

動力火車顏志琳拿筆就「想畫Lulu臉」！　尤秋興催促她作畫：我家瓦斯還沒關ＸＤ

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

美軍B-1B轟炸機現身「貼近南沙群島」　軌跡包住整個南海

棕熊母子登上「俄羅斯潛艦」甲板慘遭射殺　海軍冷淡回應

印度想買F/A-18「大黃蜂艦載機」　波音強調：現役最致命機型

亞美尼亞「棄大片土地」忍痛簽停火協議　外高加索戰爭畫句點

張競強調總統推文不是賀電　賀函送到拜登「國安團隊」是大學問

蔡英文推特祝賀拜登「不得其門而入」　王定宇槓上張競：不懂裝懂

殲-20機身鑲紅五星　中共空軍招募首次曝光

先用電磁導彈讓台灣「聾啞瞎」　陸軍退將：解放軍攻台只需1天

殲20機身罕見塗裝首曝光！　「實、空心兩排五星」專家解析含義

海軍證實：美軍抵台今起連續四周操演　傳授突擊舟、快艇滲透作戰

五股大爆炸賠償案　更審改判桃園消防局國賠1059萬

美軍B-1B轟炸機現身「貼近南沙群島」　軌跡包住整個南海

剛開口唱歌…伴奏直接靜音！　王源淡定清唱「0誤差接上」網跪了

賈靜雯帶梧桐妹約會看《鬼滅》！　「母女裝」外洩大長腿

吳青峰再現「黑輪說」全場嗨炸！　ØZI爆「自製情趣用品」

快訊／故障臨停內車道！女駕駛高速追撞「180度翻覆」...意識清楚送醫

滿鑽萬花筒要價1716萬！　華美圖案全是真寶石、還能看時間

川普預告下周有結果「我們會贏」！　這家民調網站撤回賓州20張

川普開除國防部長　吳斯懷：背後原因才是台灣隱憂

砂石車「後車斗離奇彈起」慘卡地下道！　嘉義騎士看傻

軍武熱門新聞

陸軍退將：解放軍攻台只需1天

美媒曝：印度想買F/A-18「大黃蜂艦載機」

殲-20鑲紅五星　中共空軍招募首曝光

亞美尼亞忍痛簽「停火協議」　外高加索戰爭畫句點

棕熊母子登上俄潛艦甲板　慘遭射殺落海

張競：推文不是賀電　賀函送到國安團隊是大學問

蔡英文推特祝賀拜登　王定宇槓上張競

海軍證實美軍抵台　授快艇滲透作戰

殲20機身罕見塗裝首曝光！　專家解析含義

《習近平談治國理政》只賣300本！張競：如何制定政策

會不會武統？解放軍「第三條路」曝光

陸學者：北京五年內不想打仗

共機南海連飛10小時　陸官媒解讀

F-21戰機亮相印度航空展

更多熱門

相關新聞

預告下周有結果　川普：我們會贏

預告下周有結果　川普：我們會贏

美國總統川普不承認在此屆大選中落敗。他10日連續發兩則推文說，他的競選團隊目前正取得「巨大進展」，下周將有結果出爐，並強調自己將會贏得大選連任。

棕熊母子登上俄潛艦甲板　慘遭射殺落海

棕熊母子登上俄潛艦甲板　慘遭射殺落海

星官員：樂於與台灣討論旅遊泡泡

星官員：樂於與台灣討論旅遊泡泡

美媒曝：印度想買F/A-18「大黃蜂艦載機」

美媒曝：印度想買F/A-18「大黃蜂艦載機」

法律戰將染新冠　恐礙川普訴訟

法律戰將染新冠　恐礙川普訴訟

關鍵字：

南海B-1B南沙東南亞要聞北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

罕見提及張葳葳　吳宗憲認了：我不是好老公

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

激情床戰台灣渣富少！日劇女神「荒淫床照」被偷拍

孫生被爆「亂碰女Coser身體」耍大牌！他氣炸暴走

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

高雄女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾：太瞎！

女團成員私聯男粉　騙走125萬秒換掉電話！

連生14子！她終於迎來寶貝女兒誕生

更多

最夯影音

更多
家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說
綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面