美軍B-1B轟炸機現身「貼近南沙群島」　軌跡包住整個南海

▲美軍B-1B飛行軌跡包了整個南海。（圖／取自Aircraft Spots）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統大選的紛爭還沒落幕，但是美軍在南海的加壓並沒有放鬆。專門記飛機動態的推特賬號「飛機守望」（@AircraftSpots）公布了一張美軍B-1B槍騎兵轟炸機在不但在南海現蹤而且相當貼近中國掌控的南沙群島，飛行軌跡也幾乎包圍了整個南海。

根據「飛機守望」公佈的飛行路線圖顯示，2架美軍B-1B轟炸機8日從關島安德森基地（Andersen Air Force Base）起飛後向西北方向飛行，途徑巴士海峽進入南海，在南海上空先向西南方向飛行，再向東南方向飛行，途徑巴拉巴克海峽、蘇祿海、蘇拉威西海後返回關島，美軍加油機KC-135R（代號PEARL11）在途中替2架B-1B轟炸機提供了加油支持。

▲美軍主力轟炸機之一的B-1B轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）



中國國防部新聞發言人吳謙大校此前在例行記者會上回應稱，「近期，美方加大對華挑釁施壓力度，對此我們的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。美方一些政客在大選前為了一己私利，極力破壞中美兩國兩軍關係，甚至妄圖製造意外事件和軍事衝突，這種行徑置雙方一線官兵生命安危於不顧，置兩國人民根本利益於不顧，置世界人民和平訴求於不顧，是極不得人心的。」

吳謙強調，「中國軍隊將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區和平穩定。我們奉勸美方一些政客認清現實，保持理性，停止挑釁，推動兩國兩軍關係回到正確的軌道」。

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