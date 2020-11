美軍B-1B轟炸機現身「貼近南沙群島」　軌跡包住整個南海

▲美軍B-1B飛行軌跡包了整個南海。(圖/取自Aircraft Spots)



記者林彥臣/綜合報導

美國總統大選的紛爭還沒落幕,但是美軍在南海的加壓並沒有放鬆。專門記飛機動態的推特賬號「飛機守望」(@AircraftSpots)公布了一張美軍B-1B槍騎兵轟炸機在不但在南海現蹤而且相當貼近中國掌控的南沙群島,飛行軌跡也幾乎包圍了整個南海。

根據「飛機守望」公佈的飛行路線圖顯示,2架美軍B-1B轟炸機8日從關島安德森基地(Andersen Air Force Base)起飛後向西北方向飛行,途徑巴士海峽進入南海,在南海上空先向西南方向飛行,再向東南方向飛行,途徑巴拉巴克海峽、蘇祿海、蘇拉威西海後返回關島,美軍加油機KC-135R(代號PEARL11)在途中替2架B-1B轟炸機提供了加油支持。

▲美軍主力轟炸機之一的B-1B轟炸機。(圖/達志影像/美聯社)



中國國防部新聞發言人吳謙大校此前在例行記者會上回應稱,「近期,美方加大對華挑釁施壓力度,對此我們的態度清晰明確:一是反對,二是不怕。美方一些政客在大選前為了一己私利,極力破壞中美兩國兩軍關係,甚至妄圖製造意外事件和軍事衝突,這種行徑置雙方一線官兵生命安危於不顧,置兩國人民根本利益於不顧,置世界人民和平訴求於不顧,是極不得人心的。」

吳謙強調,「中國軍隊將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益,堅定維護世界和地區和平穩定。我們奉勸美方一些政客認清現實,保持理性,停止挑釁,推動兩國兩軍關係回到正確的軌道」。

On November 8th, USAF B-1Bs DUNK01 & 02 flew round trip from Andersen AFB, Guam to the South China Sea, at one point flying near the Spratly Islands. This flight sends a clear message to China and appeared to be a FONOP operation. pic.twitter.com/frSU4dnjZE