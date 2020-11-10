至尊盟亮AK47勒索包商　小弟手機設幫會桌布...遇內賊私刑斷指

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊10日宣布破獲橫行新北市的黑幫至尊盟並逮捕盟主綽號「至尊龍」的李姓男子（58歲、多項前科）及手下6名至尊盟成員，警方調查李男承攬新北、台中多處建案水電工程並轉給小包；若下包處理工程不善導致無法請款，便會率小弟押走包商逼簽「現金保管單」「工程糾紛和解書」「放棄上訴聲明書」變相手段恐嚇取財；甚至有小弟盜領「至尊盟」帳戶現金，慘遭龍大哥持優力膠條執行家法，硬生把小弟左手小指打變形，手段相當兇殘。

▲刑事局10日破獲新北黑幫至尊會涉暴力討債凌虐被害人，查扣恐嚇被害人用氣槍。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局10日破獲新北黑幫至尊會涉暴力討債凌虐被害人，查扣恐嚇被害人用氣槍。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事警察局偵查第四大隊第三隊日前接獲被害人報案，被害工程包商聲稱遭到尊盟大哥率眾強押到新北市板橋區小弟家中囚禁，過程中小弟還不斷亮出AK47空氣槍擦拭恐嚇，藉此逼簽現金保管單、放棄上訴聲明書、工程糾紛和解書，黑幫甚至拿走被害人身分證件暗示「知道你和家人住在哪！」讓被害人不敢聲張。





▲刑事局10日破獲新北黑幫至尊會涉暴力討債凌虐被害人，起獲該黑幫徽章。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局接獲報案後，與新北市板橋警、台北市北投警分局共組專案小組報請新北地檢署檢察官指揮展開調查，警方發現李男多以上述手法規避刑責，2018年10月有小包工程商因施工品質不佳，遭李男率小弟趁包商赴台中市施作其他建案時將他押走。

▲刑事局10日破獲新北黑幫至尊會涉暴力討債凌虐被害人，幫眾連手機都得換上幫會專用桌布。（圖／記者張君豪翻攝）

2019年1月，李男身邊小弟、曾參與工程施作抱怨長期沒領到薪水，情急偷拿龍大哥金融卡盜領數萬元現金，李男發現認為「飼老鼠咬布袋」怒不可遏執行家法，在辦公室拿優力膠條硬生生打斷小弟的左手小指，手段相當兇殘。

專案小組在今年9月、11月5日陸續約談至尊盟大哥李男及幫眾羅、陳、楊、高姓男子到案，李男否認涉案認為是工程糾紛，凌虐小弟部分被害人自知理虧：「大哥約我談事情，我沒有被脅持，受傷部份我也不提告」被害小弟相當忠誠讓警方搖頭歎息。

警方5日行動，分別至尊盟幫眾位於新北市板橋區住處及樹林區辦公室查扣現金保管單、討債委託書、幫派標誌徽章、服飾、花車敬輓吊牌、4枝氣電長槍、1枝仿貝瑞塔空氣手槍、瓦斯鋼瓶、鎮暴槍子彈、金融銀行存摺及手機等贓證物。

警詢後全案依違反傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌，移送新北地檢察署偵辦，檢察官訊後裁定7人限制住居須向轄區警所報到，警方正深入追查至尊盟是否涉入其他建案暴力案件。

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