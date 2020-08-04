連千毅被逐出真相曝！天道盟4大長老掀權力遊戲　升格「太陽盟」玩制衡

▲連千毅交保步出高雄二監。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

去年9月發生震驚社會的高雄直播主之亂，其中連千毅在被關押311天後終於交保，據傳他因連累「大哥」謝育全被拖下水，引起「天道盟」高層震怒，下令將他逐出太陽會。但據了解，此舉其實是四大長老部署的「權力遊戲」。

據《聯合報》報導，天道盟現在已沒有「太陽會」，而是被「四大長老」改制升等為「太陽盟」，其用意在於制衡現任的天道盟盟主「鐵霸」曾盈富。

報導稱，當年天道盟盟主「鐵霸」曾盈富，未滿50歲就接任大位，讓其他的角頭大老有意見，因此「四大長老」為制衡曾盈富，因此將太陽會升格為「太陽盟」，原太陽會長「俊傑」也升為盟主，權力地位不輸給「鐵霸」。

至於「四大長老」究竟是誰？分別是「阿潭」吳桐潭、「燒破修」林振修、「落褲」及「龍哥」，將太陽會升格為後，天道盟領袖雖然依舊是「鐵霸」曾盈富，但此舉也是為了不讓權力過於集中。

▲連千毅交保後離開看守所。（圖／記者洪正達攝）

實際上，「四大長老」在天道盟猶如「國策顧問」，地位舉足輕重，許多重要事件的決策核心，其實都是4人在幕後操盤。過去天道盟前盟主「蕭濟公」去世後，南北都有人想爭取大位，當時呼聲最高的「阿潭」吳桐潭、南部的「雙伍仔」楊雙伍，不過2人都沒有意願，之後「鐵霸」曾盈富，在「阿潭」吳桐潭的力挺下，由「四大長老」推舉接掌盟主。

報導指出，天道盟有「四大長老」，重大決策是採「合議制」，另一大幫派竹聯幫，卻是採「董事長制」，全憑幫主下決策，這也是本省掛與外省掛幫派的不同。