基隆黑幫夫妻檔「廟口橫行」　雙槍交小弟保管遭查獲...逼賠30萬

記者邱中岳／台北報導

北市刑大掌握情資，1名男子平時自稱天道盟太陽會分會長，在基隆一帶教唆旗下小弟在廟口收保護費，該名男子還找人到電子遊藝場玩，宣稱機台有問題要店家支付15萬元，另外還將槍藏在小弟住處，小弟被逮後竟跟小弟家屬索討30萬元槍枝費用。

警方指出，54歲的謝姓男子，平時以「基隆小謝」自居，對外宣稱天道盟太陽會基隆分會長，主要混跡基隆一帶，與張姓妻子2人在基隆廟口教唆小弟收取保護費，警方在12日上門搜索逮捕5人，訊後依組織、槍砲以及恐嚇等罪嫌送辦。

▲北市警方查獲謝男的小弟持有雙槍，追查發現為謝男所有，謝男還向小弟家屬索討30萬賠償。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，謝姓男子在2020年3月間，找旗下小弟到基隆電子遊藝場玩，再藉口宣稱機台有問題，要求對方支付15萬元，最後店家迫於無奈只能低頭答應。

另外，謝姓男子將2把制式槍枝交給小弟保管，但是在2月間遭北市刑大查獲，謝男非但不顧小弟，還向該名小弟開口要30萬元的「賠償費用」，小弟嚇得四處躲藏，謝男竟將矛頭指向小弟家屬。

謝男起先向小弟家屬要30萬元，但是家屬支付後，謝男等人食髓知味，又開口向小弟家屬要求支付15萬元，最後家屬受不了，只能求助於警方，北市刑大經過長期蒐證後，在12日兵分多路前往基隆搜索。

警方12日共計逮捕謝姓嫌犯以及張姓妻子，另外還有共犯歐姓女子、覃男以及林男等5人，另外也呼籲被害人能夠勇於出面指認，遏止危害持續擴大。

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