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電子業大廠有望成首例經濟泡泡！指揮中心證實通過　免隔離條件曝

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會,莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥，資料照。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

在新冠疫情之下外交、國際經貿仍須運作，國內經過外交泡泡、商務入台鬆綁縮短檢疫天數等措施，經濟部長王美花今（10）日透露國內將有外資電子業大咖來台洽商投資可免除隔離檢疫，可能是首起經濟泡泡。指揮中心發言人莊人祥晚間受訪證實此事，將要求檢附登機前3天陰性證明、入境後採檢，全程必須專人專車等措施，比照外交泡泡辦理。

王美花晚間出席頒獎典禮時透露，中央流行疫情指揮中心已同意首例專案，要開放外國電子業人士來台考察投資環境。莊人祥受表示，該案是上周討論通過，必須評估其來台必要性，而且要符合人數不多、在台時間不長等條件。

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莊人祥指出，依循此模式入台者可免除居家檢疫14天隔離，但要提供登機前三天內的陰性證明，且入住的旅宿必須出入分開、電梯管制，且行程間必須專人陪伴、專車接送，相關規定比照先前外交泡泡做法。

據了解，這件專案為外資電子業大咖，組團來台最高層級為老闆階級，因認真考慮要投資台灣而提出專案申請，該商務團隊來台將停留三天，來台期間無需隔離，在台期間動線單純，見面人員名單也已全數提報，經濟部將全程陪同，確保防疫到位。

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