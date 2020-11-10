確保質量　陸發通知：向疫苗生產企業派駐檢查員

▲全球力拼新冠肺炎疫苗研發，並保障安全穩定供應。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國務院10日發布《全國深化「放管服」改革優化營商環境電視電話會議重點任務分工方案》，內容提到，要加強疫苗全過程監管，實施100%全覆蓋巡查和重點抽查，包括向疫苗生產企業派駐檢查員，開展日常監督檢查和督促整改等，以確保疫苗質量。

據了解，大陸國務院總理李克強日前召開電視電話會議，部署下階段深化「放管服」改革，包括加快打造市場化法治化國際化營商環境、不斷激發市場主體活力和發展內生動力等。

其中，於近期外界關注的新冠肺炎疫苗研發領域上，方案提到，要加強疫苗全過程監管，向疫苗生產企業派駐檢查員，開展日常監督檢查和督促整改。

方案要求，省級藥品監督管理部門每年對疫苗生產企業進行全覆蓋監督檢查，國家藥品監督管理部門每年對在產的疫苗生產企業進行100%全覆蓋巡查和重點抽查。

方案指稱，要守好安全和質量底線，對疫苗、藥品、特種設備、危險化學品等領域實行全主體、全品種、全鏈條的嚴格監管。

值得注意的是，在該方案發布前一天，巴西國家衛生監測局9日表示，因一名受試者出現「嚴重副作用」，中斷一批與中國共同研發的CoronaVac新冠疫苗試驗。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌10日表示，據科興公司在巴西合作夥伴布坦坦研究所判定，有關的事件同疫苗無關，稱科興公司將繼續就此同巴西方保持溝通。

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