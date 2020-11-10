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檢疫男「封關前」...車詭停路邊偷吸毒被逮　衛生局喊罰最高百萬

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記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名林姓男子在10月30日搭機返國，並由女友載送回高雄住處進行居家檢疫，不過下了交流道後，保大警力認為2人行徑可疑，立即攔車盤查，發現林姓男子竟然在車上吸食毒品，訊後遭函送地檢署偵辦，由於男子仍為居家檢疫身分，因此由員警戒護返家。高雄市衛生局接獲通報後已依法對林男逕行舉發，最高可裁處新台幣100萬元罰鍰。

▲▼居家檢疫個案吸食毒品遭攔查 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲居家檢疫個案吸食毒品遭攔查 。（圖／記者許宥孺翻攝）

林姓男子在10月30日晚間6點自土耳機搭機回國，入境桃園國際機場時，被航警局查獲有通緝犯身分，經嘉義地檢署遠距離偵訊解除通緝犯身分後，晚間11點由女友駕車載送回高雄住處，31日凌晨3點多下了高雄九如交流道，突然在路邊停車，因行徑可疑遭到保大特勤警力關注，立即攔車盤查。

▲▼居家檢疫個案吸食毒品遭攔查 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲居家檢疫個案在車上吸食毒品，遭員警攔查 。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警發現，車窗打開後有濃濃的塑膠燃燒毒品臭味，且在車上查獲毒品，同時還查出，林姓男子為居家檢疫身分，讓盤查員警當場嚇了一跳，穿著防疫裝備才進行偵訊，隨後男子遭函送地檢署，保大警力全程戒護返家，並通報衛生相關單位介入調查並依法裁罰。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，桃園機場到高雄的車程約是4至5小時，林姓男子回國後應立即回到高雄住處居家檢疫，但卻被員警發現在路邊吸毒，是否構成在外逗留，目前已針對違法行徑逕行舉發，不過林姓男子仍在居家檢疫期，待意見陳述後，若確認有違法事項，將依法裁罰新臺幣10萬以上至100萬元以下罰鍰。

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