影／NBA「籃球公園」搬入進博會　「LED＋雷達追蹤」打造沈浸式體驗

記者魏有德／上海報導

NBA為世界籃球最高殿堂，深耕中國大陸市場40年，特別於第三屆進博會裡體育區塊設立最大展場，除展出NBA特色及文化外，還打造一座籃球公園，藉由真實的籃筐結合LED螢幕和雷達追蹤的技術，讓參展民眾體驗籃球的趣味。NBA中國公關部劉爍表示，使用帶有科技成分的設計，透過互動的方式，增加看展民眾打球的體驗感。

▲NBA於進博會展區打造籃球公園。（圖／記者魏有德攝）

劉爍指出，這次是進博會第一次有體育項目進駐，NBA佈置800平方公尺的展場，也是體育區塊裡最大的展區，「展區充滿NBA元素，歷史發展及各個業務展現，主要想透過進博會，表現NBA在中國發展的特色。」

▲進博會NBA展區展示對青少年籃球發展的投注成果。（圖／記者魏有德攝）

除了商業元素，NBA也在展場內展示對青少年籃球發展的投注，劉爍提到，NBA和中國教育部有合作計畫，提供籃球教材給體育老師作為籃球培訓課程的輔助，同時也進入到許多學校，組織Jr. NBA籃球賽，培養孩子打籃球的興趣，「往高階一點，NBA Academy就如同一種菁英培訓計畫，透過相應的訓練，提供前往美國交流的機會，讓球員往更職業的方向發展，今年12月還將在海南海口成立NBA籃球學校。」

展場內人氣最高的無疑是原比例打造的籃球公園，NBA籃球公園利用LED螢幕和雷達追蹤的技術，讓體驗者跟著地上的數字移動和投籃，螢幕上會即時顯示分數，再根據總分和其他看展的參與者進行排名，是趣味性十足的互動籃球場。

▲NBA進入中國大陸市場已積有40年，不少大陸球星也曾前往NBA及WNBA發展。（圖／記者魏有德攝）

NBA從1979年進入大陸市場已經40年，當時的華盛頓子彈隊（現已更名為華盛頓巫師隊）便是透過籃球文化交流，在中國大陸進行兩場比賽，開啟NBA進軍中國的大門。此前，NBA因火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）發表的爭議言論，導致央視暫停轉播賽程、贊助商退出等不利影響，在中國大陸的各項發展，一度因此受挫，直至今年10月央視才重新恢復轉播。

▲NBA特地將冠軍獎盃帶到進博會現場供民眾拍照留念。（圖／記者魏有德攝）

熱愛籃球張先生特別來到NBA在進博會打造的籃球公園，他表示，自己特別喜歡打籃球，以往都會看NBA轉播，今年一次都沒看，多少受到「那個事件」的影響，這麼長時間沒關注，失去了看NBA比賽的習慣，「以往有看比賽，連沒轉播的時候都會上網看數據和新聞，現在都不會看了。」

不過，張先生強調，「畢竟自己有在打球，也很喜歡籃球，現在又有直播可以看了，等到賽季開始，還是會重拾以前看球的樂趣。」