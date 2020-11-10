美國再制裁4名中港官員　港府怒批「野蠻行為」：不能接受！

▲美國再制裁4名中國官員。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務院今（10）日宣佈，制裁涉及港區國安法施行的4名中港官員，包含北京駐港國安公署副署長李江舟、中國港澳辦副主任鄧中華、香港警務處國家安全處負責人劉賜蕙與高級警司李桂華。香港署理行政長官張建宗怒批，有關制裁完全不能接受及不合理，是「野蠻行為」。

他強調，維護國家安全是官員的責任，香港事宜屬中國內政，不容外國干預。

美國國務院指，該4名中港官員，與實施《港區國安法》有關，威脅香港的和平、安全及自治。美國財政部也將他們列入制裁名單，並在網站上公開了他們的個人資料。

美國在8月曾宣佈制裁11名中港現任及前任官員，包括行政長官林鄭月娥、警處長鄧炳強、港澳辦主任夏寶龍及中聯辦主任駱惠寧、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、港澳辦副主任張曉明、國安公署署長鄭雁雄、警務處前處長盧偉聰。

美國國務院其後在10月14日根據《香港自治法》發表報告，正式向國際金融機構發出警告，要求不能與包括行政長官林鄭月娥在內等10名遭到制裁的人士有商業往來，否則可能面臨二次制裁，而在10人當中警務處前處長盧偉聰被剔出名單。

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