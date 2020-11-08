香港增3例「源頭不明」本土確診　政務司長提三地健康碼互換

▲香港新冠肺炎疫情反覆。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

香港新冠肺炎疫情反覆。繼7日通報1宗本土確診後，據香港衛生署8日公布，新增10例新冠肺炎確診個案，7例為外地輸入，3例為本地感染，且也是「源頭不明」的情況，若疫情持續擴大，預料將對力推精準防疫救經濟、和多地就「旅遊泡泡」展開洽談的港府，再次拉響警報。

香港特區政府衛生署衛生防護中心8日公佈，香港新增10例新冠肺炎確診個案，7例為外地輸入，患者分別由法國、塞爾維亞、肯尼亞、印尼、菲律賓抵港。3例本地個案感染源頭不明。

▲香港正與多地推動旅遊泡泡，以及與澳門、大陸入境管制調整，以促進觀光旅遊恢復經濟。（圖／路透社）

另7日，香港也新增3宗確診病例，當中1宗屬本地源頭不明個案，為在香港一地下酒吧工作的男子。

對於第三波新冠肺炎疫情持續，香港特區政務司司長張建宗8日表示，香港特區政府會繼續全力以赴，精準抗疫，謹慎、嚴格採取防控措施，爭取儘早逐步有序恢復與內地及澳門通關，振興本地經濟。

他還提到，香港要未爭取儘早通過三地「健康碼」互換，以及核酸檢測結果互認為相互豁免入境強制檢疫的條件，逐步有序恢復與大陸及澳門「通關」，振興本地經濟。

張建宗說，今年初香港私營機構檢測能力每日只有不足1000個，現在已提升至數以萬計；即將於月中開始運作的香港四個小區檢測中心，將為市民提供付費的病毒檢測服務，每次費用為240港元，這是一大突破。

香港特區教育局9日起免費為所有幼兒園、中小學和特殊學校的教職員推出特定群組檢測計劃，以自願性質，免費為教職員分批安排新冠病毒病檢測。

另一方面，香港財政司陳茂波於8日舉行的粵港澳大灣區金融發展論壇上，表示香港可在推動人民幣國際化、擔當內地企業的國際融資平台，提供多元化的資本及引入新的基金結構，助力大灣區金融高質量發展，促進經濟發展。

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