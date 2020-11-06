16日起每早8點播中共國歌！　香港電台：培養國民身分認同感

▲香港電台將於報新聞前播放國歌。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

香港特首林鄭月娥為體現「一國兩制」的精神，今年6月11日正式簽署《國歌法》，12日刊憲公布後正式生效。值得注意的是，《香港電台》計畫於16日起每天上午8點，於各電台頻道報新聞前播放國歌。

據香港電台視像新聞報導，港台機構傳訊組總監伍曼儀指出，該決議是於上星期舉行的主管級例會上宣布的，按照《香港電台約章》，港台的使命包括增加市民對「一國兩制」及其在港實施情況的認識，以及培養市民對公民及國民身分的認同感，所以播放國歌是「有需要」做的。

伍曼儀續指，港台電視部早已如其他電視台看齊，在報導新聞前先播國歌，現在也計畫於各電台頻道播放。

事實上，香港教育局6月18日曾向中小學發出通告，為學校奏唱國歌提供指引，同時規定，小學一年級至國中三年級的音樂科，分三個階段推行「國歌」教學；強烈建議學校在重要的日子及特別場合，例如開學日、開放日和畢業禮等升掛國旗和區旗及奏唱國歌，並鼓勵學校定期展示國旗及區旗及奏唱國歌。

香港教育局還指出，如果個別學生有不尊重國歌的行為，「情況嚴重並涉及違法行為」，影響學校運作及他人，而校方未能處理，學校可考慮尋求警方協助；如有教師故意在學生面前侮辱國歌，局方建議學校在未能處理的情況下，考慮尋求警方協助，同時必須向教育局呈報。

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