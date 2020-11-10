不爽被分手…他怒轟：我上班妳在家偷人！超扯留言曝　下場超慘

▲阿宏被依法判拘役20日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿宏」（化名）不滿女友「阿桃」（化名）想與其分手，竟然就在網路上接連破壞對方名聲，「你到底要不要臉啊」、「我上班你在家偷人」、「愛情跟金錢騙子」、「監視你的行蹤」。對此，新北地院審理後，依法判阿宏拘役20日，得易科罰金。

判決指出，阿宏因不滿女友阿桃要跟自己分手，竟然就意圖散布於眾，基於恐嚇危害安全之犯意，在網路上接連張貼有損阿桃名譽的貼文，「你在房間的一些話，不是一般良家女子該說的話」、「給我交代清楚你看到我留言的行蹤，否則我只好辭職回家監視你，你知道我說到做到」、「我上班你在家偷人，這是你的慣性嗎？」

種種誇張的文字已經損害到阿桃的名譽，並致生危害其安全，而阿桃發現後，也嚇得趕忙向警方報案。對此，法官認為，阿宏僅因感情糾紛，就未能克制情緒，散布足以貶意阿桃名譽的文字，所為實有不當，且迄今未能取得對方的諒解，考量其終能坦承錯誤，審酌其家庭經濟狀況、智識程度之後，依犯散布文字誹謗罪，判處他拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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