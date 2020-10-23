　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不滿心頭肉「衣架大王」被搶　李珍妮罵購物專家渣女小三遭反撲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼李珍妮。（圖／記者黃克翔攝）

▲李珍妮因罵購物專家是搶走前男友的小三、渣女遭起訴。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

名媛李珍妮懷疑男友、「衣架大王」陳友亮，被購物台主持人瀞涵搶走，去年在自己臉書和購物台粉絲頁po文，點名瀞涵「介入別人感情的小三」、「渣女和渣男」，瀞涵提告後，台北地檢署認為，即使這些內容是真的，也屬於個人私德，與公共利益無關，公開指述有損瀞涵人格及社會評價，依加重誹謗等罪起訴李珍妮。

李珍妮因2004年間生下1名女兒後，就為了生父是聯電榮譽副董事長宣明智，還是前開發金副總吳春臺，訴訟纏訟多年，才終於由法院判決確認吳為生父，但在此官司期間，李珍妮和被稱為五分埔衣架大王的陳友亮交往，再生下1個兒子，並傳將步上禮堂，最後卻突然告吹，之後陳友亮因為對女網友摸胸、舔耳，被依強制猥褻罪判刑1年，現正上訴二審中。

▲▼「衣架大王」陳友亮。（圖／記者孫于珊攝）

▲「衣架大王」陳友亮因對女網友強制猥褻遭判刑。（圖／資料照）

檢察官調查，李珍妮因為認為自己和陳友亮感情破裂，是因為購物台主持人瀞涵介入，因此上網抓了瀞涵照片，加上「介入別人感情的小三、還真的劈腿多男，真是購物台的活招牌」、「不要臉同居在男方家，男方拋棄替他生子的女方，原本要結婚……真是渣女和渣男的組合，大家請肉搜這對狗男女！」等文字。

李珍妮將照片圖檔製成影像檔後，在2019年4月間，放到自己的臉書、LINE動態、以及電視購物台主持群的粉絲團上，瀞涵不堪名譽受損提告，李珍妮強調自己的臉書不公開，但檢察官調查，粉絲團是公開的，在粉絲團小編刪除前，不特定民眾都看得到，檢察官認為，無論李珍妮撰寫的文字是真是假，內容都屬於個人私德，與公共利益無關，不在誹謗罪免責範圍保障內，因此依法起訴李珍妮。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

棋藝名師上網秒變渣！他身分證P圖...妻被消失年輕12歲騙交往

蹲地拒回家　小4女畫圖揭父「壓她」86次...擔心連累媽媽被打

衰神遭偷車8次？獸醫詐保砸700萬「贖」保時捷奧迪S6...免淪法拍

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
酸賴弘國「約砲愛劈腿」挨告遭通緝　廣告小妹怒反擊
我駐美代表處1人確診新冠肺炎　暫停領務櫃檯服務
「Irene罵哭造型師」震怒時尚圈　合作造型師：真的非常沒素
LIVE／美國大選最終辯論會登場　CNN最新民調曝光
KID第一張水中攝影獻給她！温貞菱絕美2照曝　身姿曲線全露
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男醉躺路邊「30萬勞力士」被摸走　警調監視器雨夜抓賊起贓

2女挑戰谷關七雄唐麻丹山迷航　穿「短褲、涼鞋」勇消急援傻眼

不滿心頭肉「衣架大王」被搶　李珍妮罵購物專家渣女小三遭反撲

「衛生紙混到人夫DNA」瞎掰上廁所共用　她摩鐵吃一餐代價50萬

國道五楊高9車連撞！南下北上雙車禍「一度全線封閉」　6人受傷

陸配變紅牌！來台隔離14天「表姊妹揪當酒店妹」　火辣成看板人物

三峽老街全國最大違規雙攤！2年收7000張紅單　欠1050萬罰款未繳

快訊／女官員裸照案外案！台鐵工程灌水浮報500萬　4官商30萬交保

桃園10少女受害！酒店男「iPhone誘惑」試用…吞19罪慘了

詹江村稱「五十肩」否認硬上　四叉貓翻舊片狠打臉：這隻手？

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

高雄男醉躺路邊「30萬勞力士」被摸走　警調監視器雨夜抓賊起贓

2女挑戰谷關七雄唐麻丹山迷航　穿「短褲、涼鞋」勇消急援傻眼

不滿心頭肉「衣架大王」被搶　李珍妮罵購物專家渣女小三遭反撲

「衛生紙混到人夫DNA」瞎掰上廁所共用　她摩鐵吃一餐代價50萬

國道五楊高9車連撞！南下北上雙車禍「一度全線封閉」　6人受傷

陸配變紅牌！來台隔離14天「表姊妹揪當酒店妹」　火辣成看板人物

三峽老街全國最大違規雙攤！2年收7000張紅單　欠1050萬罰款未繳

快訊／女官員裸照案外案！台鐵工程灌水浮報500萬　4官商30萬交保

桃園10少女受害！酒店男「iPhone誘惑」試用…吞19罪慘了

詹江村稱「五十肩」否認硬上　四叉貓翻舊片狠打臉：這隻手？

更新／美選最終辯論會登場！　川普自誇助農民遭反嗆：納稅人的錢

台灣之星開賣日加碼　舊機換新享回收價外再折6000元

台哥大蘋果今年買氣旺！　總經理林之晨：比去年同期多兩、三倍

高雄男醉躺路邊「30萬勞力士」被摸走　警調監視器雨夜抓賊起贓

BMW新5系列265萬起在台上市　導入48V輕油電、首發版配備再升級

酸賴弘國「約砲愛劈腿」被通緝！　廣告小妹怒反擊：渣渣的起手式就是提告封嘴

朋友影片驚見「暗黑紅圓頭」　放大一看嚇死！像被燒死的怨靈

2女挑戰谷關七雄唐麻丹山迷航　穿「短褲、涼鞋」勇消急援傻眼

快訊／我駐美代表處1職員「確診新冠肺炎」　暫停領務櫃檯服務

潘曉穎母「願作中間人」　邀港台共議陳同佳投案

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

來做啊！14歲少女約戰…4男猜拳輪番上！

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

陸配來台「隔離14天」變酒店妹　小姑見看板驚呆

詹江村稱「五十肩」否認硬上　四叉貓打臉

女官員裸照案外案！台鐵4官商交保

竹北派出所「馬尾女警」爆紅！正面照曝光

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

她戴口罩闖紅燈遭攔查報假個資　無辜女收紅單

草屯分局PO文：違法就刪！網友灌評論

桃園10少女受害！酒店男「iPhone誘惑」試用

軍人拐8嫩妹拍性片　遭判70.5年

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

三峽老街違規雙攤欠1050萬罰款不繳

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

更多熱門

相關新聞

單身率最高3星座！Top 1凡人難駕馭

單身率最高3星座！Top 1凡人難駕馭

你有沒有發現，周遭老是單身的親朋好友中，有些星座的占比就是特別高？他們可能要顏值有顏值，要內涵有內涵，條件不錯，在朋友中也有好人緣，但就是很容易單身。像是以下3大星座就是12星座中單身率最高的前段班，快來看看他們單身的原因到底出在哪？

桃園人妻家裝針孔！錄尪與小三1日戰4回

桃園人妻家裝針孔！錄尪與小三1日戰4回

男生最討厭女友說這5句話

男生最討厭女友說這5句話

囂張小三嗆正宮：妳就是白癡啊　賠償金額曝

囂張小三嗆正宮：妳就是白癡啊　賠償金額曝

質疑學姊內定回鍋　王世堅控副發言人誹謗

質疑學姊內定回鍋　王世堅控副發言人誹謗

關鍵字：

李珍妮衣架大王陳友亮瀞涵購物專家小三感情誹謗加重誹謗私德

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

Irene致歉止不住韓網怒火！

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

邵庭168斷食2個月「體脂降到15.8」！飲食法公開

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

KID露骨告白「每一個温貞菱都很可愛」！

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面