不滿心頭肉「衣架大王」被搶　李珍妮罵購物專家渣女小三遭反撲

▲李珍妮因罵購物專家是搶走前男友的小三、渣女遭起訴。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

名媛李珍妮懷疑男友、「衣架大王」陳友亮，被購物台主持人瀞涵搶走，去年在自己臉書和購物台粉絲頁po文，點名瀞涵「介入別人感情的小三」、「渣女和渣男」，瀞涵提告後，台北地檢署認為，即使這些內容是真的，也屬於個人私德，與公共利益無關，公開指述有損瀞涵人格及社會評價，依加重誹謗等罪起訴李珍妮。

李珍妮因2004年間生下1名女兒後，就為了生父是聯電榮譽副董事長宣明智，還是前開發金副總吳春臺，訴訟纏訟多年，才終於由法院判決確認吳為生父，但在此官司期間，李珍妮和被稱為五分埔衣架大王的陳友亮交往，再生下1個兒子，並傳將步上禮堂，最後卻突然告吹，之後陳友亮因為對女網友摸胸、舔耳，被依強制猥褻罪判刑1年，現正上訴二審中。

▲「衣架大王」陳友亮因對女網友強制猥褻遭判刑。（圖／資料照）

檢察官調查，李珍妮因為認為自己和陳友亮感情破裂，是因為購物台主持人瀞涵介入，因此上網抓了瀞涵照片，加上「介入別人感情的小三、還真的劈腿多男，真是購物台的活招牌」、「不要臉同居在男方家，男方拋棄替他生子的女方，原本要結婚……真是渣女和渣男的組合，大家請肉搜這對狗男女！」等文字。

李珍妮將照片圖檔製成影像檔後，在2019年4月間，放到自己的臉書、LINE動態、以及電視購物台主持群的粉絲團上，瀞涵不堪名譽受損提告，李珍妮強調自己的臉書不公開，但檢察官調查，粉絲團是公開的，在粉絲團小編刪除前，不特定民眾都看得到，檢察官認為，無論李珍妮撰寫的文字是真是假，內容都屬於個人私德，與公共利益無關，不在誹謗罪免責範圍保障內，因此依法起訴李珍妮。

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