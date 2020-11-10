國民黨8度杯葛　蘇貞昌諷：道具豬也覺得煩死了

記者陳家祥／台北報導

國民黨10日第8度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告。蘇貞昌批評，國民黨團動員阻擋，每天只抬著一隻道具豬進進出出，「如果那隻豬會講話一定也覺得煩死了，到底有完沒完」；他也喊話，杯葛不是大家的期待，希望國民黨團能早一點不要再這樣阻擋，讓立法院能正常運作。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

針對國民黨8度杯葛施政報告，還要求總統蔡英文到立院針對拜登勝選進行報告，蘇貞昌受訪表示，國民黨團一直用這手法，讓立法院不能正常運作，訴求也一變再變。

蘇貞昌說，人民想知道當前國際局勢變化、新冠肺炎又發生第二波疫情，在世界各地蔓延的時候政府要怎麼做，很多都是需要人民了解、其他黨的立委也要質詢，卻被國民黨團動員阻擋，「每天只抬著一隻道具豬進進出出，如果那隻豬會講話一定也覺得煩死了，到底有完沒完」。

蘇貞昌表示，過去已多次在立法院報告，甚至美豬、美牛也專案報告過，也已經接受質詢過，怎麼現在還對於地方最最需要了解的行政院施政，對各地方的建設、要推動的各種軌道建設、要做的教育、要做的紓困、要做的地方補助等等，反而沒有進行報告跟詢答，這一定不是地方大家的期待，希望國民黨團能早一點不要再這樣阻擋，讓立法院能正常運作。

另外，蘇貞昌還說，馬政府的時候開放美牛進來，大家清清楚楚，這些美牛都是有萊克多巴胺的，人民也吃了8年也是事實，「我想現在我們就是根據國際的標準、聯合國的標準，一定嚴格管理，一定清楚標示，請大家放心」。