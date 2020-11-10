美國破千萬人染疫！10天飆增100萬　醫學博士：對疫苗應謹慎樂觀

▲美國輝瑞藥廠（Pfizer）於11月9日宣布候選疫苗的人體試驗9成有效。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）於9日宣布，新型冠狀病毒實驗疫苗在臨床試驗達到9成功效。美國連鎖醫療機構的醫學博士傑瑞特（Mark Jarrett）表示，對即將研發完成的疫苗持謹慎樂觀的態度。於此同時，美國9日的總確診數已突破1000萬例，過去10天內就有約100萬人染疫，是迄今最高的感染率。

根據《福斯新聞》報導，現職紐約北岸醫療系統機構（Northwell Health）的首席質量官的傑瑞特博士表示，輝瑞公布的消息令人鼓舞，將對疫苗的研發採取謹慎、樂觀的態度，且渴望能看到試驗的全部細節，但在作出任何決定之前，「需要驗證疫苗的有效性、安全性以及保持有效性的同時，又能大規模生產。」

報導指出，在公布疫苗消息的同一日，美國9日的全國總確診人數已超過了1000萬人，在過去10天之內共紀錄了大約100萬個確診病例，是自疫情爆發以來的最高感染率，而且在上周有5天的單日確診都超過10萬。

傑瑞特表示，醫療系統正在為疫苗的分發做準備，包含冷凍分配、醫衛教育等，「當美國食藥署（FDA）批准疫苗之後，我們將準備好分配疫苗。同時，整個醫療系統中因感染新冠而住院人數增加。對此，傑瑞特認為，紐約市區新增感染者數量不斷上升，「這是可以預料的，但我們遠不及危機最嚴重時，3400多名住院病人的水準。」