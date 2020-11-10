環球時報：川普可能惹中國「爛攤子留給拜登」關注台海異常動向

▲川普。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

連任失利後，美國總統川普9日宣佈開除國防部長艾斯培（Mark Esper），再度投下一顆震撼彈。根據《環球時報》報導，一位軍事專家10日透露，川普可能會拿中國做文章，給拜登留下爛攤子，接下來要高度關注南海、台海是否出現異常動向。

外交學院教授李海東10日指出，總統在任職期滿前解雇國防部長是非常罕見的，川普藉此向外界證明，他選舉受挫後依然堅信自己是擁有實權的總統；而艾斯培在一些議題上和川普持不同意見，導致了這個結果。

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

李海東說， 在選舉前2個星期前就傳出要解僱艾斯培的消息，成真後反映出川普將選舉失利的部分原因歸罪於艾斯培，沒有按照自己主張的想法，使用聯邦軍事力量壓制種族騷亂，使得他在一些選區失去選票。

而對於艾斯培解雇後，是否會對中美出現影響。一位匿名的軍事專家表示，美國國防部長在五角大廈是天然的一把手，如果總統把防長換掉了，那就意味著把基本政策換掉了。「當前中美之間是否會發生什麼，概率依舊是低的。但如按極端推想，不排除特朗普會拿中國做文章，給拜登留下爛攤子，達到一石二鳥的目的。」