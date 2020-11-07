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屏東19歲屁孩無照借車上路...撞殘女騎士　拖累父與車友賠219萬

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▲屏東地院法官判張男等３人要共同給付黃女217萬多元，全案還可以上訴。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地院法官判張男等３人要共同給付黃女217萬多元，全案可上訴。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣張姓男子駕駛鍾姓男子小貨車，行經屏東市民生路時，疏未注意，與黃姓女代課老師騎乘機車發生碰撞，導致黃女左手臂骨折，完全喪失功能，黃女以無法工作、醫療費用等向屏東地方法院請求請求張、鍾男及張的父親連帶共同給付272萬餘元，法院判3人要共同給付219萬餘元，全案還可以上訴。

判決書說，張姓男子，於2018年9月29日下午，無駕駛執照駕駛鍾姓男子的小貨車，沿屏東市民生路由東往西方向行駛，行經該路段57之16號附近時，疏未注意兩車並行間隔，碰撞同向行駛的黃姓女子騎乘機車，致黃女人車倒地，左側臂神經叢損傷、左手橈尺骨骨折、左側肩胛骨骨折、左手臂完全喪失功能等傷害。

黃女經送醫治療，支出80多萬元的留療費用、無法工作損失87萬多元、精神撫慰金100萬元等，請求張男及借車給他駕駛的鍾男姓男子、張的父親3人，要負共同侵權行為，給付272萬多元。

法官審理，張男及鍾男未出庭，張父則以黃女請求精神慰撫金數額100萬元則為過高，要求駁回黃女請求；但法官發現張男無照駕駛、鍾男明知仍借車給他使用，應與其負連帶損害賠償責任；張男於事發時19歲，尚未成年，張父為其法定代理人，疏於監督，也應與其負連帶損害賠償責任，判3人共同賠償219萬多元。

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