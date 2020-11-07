羅志祥助理酒駕！撞混凝土車「酒測值1.2」　嗆記者：你媽家喝酒

記者邱中岳／台北報導

北市7日上午7時許，在民權東路發生一起車禍，警方到場後發現雙門轎車，高速衝撞預拌混凝土車，且駕駛全身酒味，酒測值高達1.2，而酒駕撞車的男子，竟然就是藝人「小豬」羅志祥的助理。

▲警方將小豬羅志祥的劉姓助理，依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，酒駕的42歲劉姓男子，7日上午7時許，開車行經民權東路六段56巷口時，竟然沒減速衝撞前方停等紅綠燈的預拌混凝土車，整台雙門轎車當場全毀。

▲小豬羅志祥的劉姓助理，7日酒駕開車撞上混凝土車，酒測值高達1.2，整台車頭幾乎全毀。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後到場，劉姓男子從車上下來後，全身散發濃厚酒味，警方隨即對其實施酒測，酒測值高達1.2，警方訊後依照公共危險罪嫌送辦。

警方透露，當時劉姓男子相當醉，手機拿在手上還不斷向警方表示「要拿手機」，事後眼尖警員發現該名劉姓男子就是知名藝人「小豬」羅志祥的助理。

劉姓男子全身穿著潮服，肩上還背著羅志祥的潮牌包包，且據悉，劉姓助理還曾陪同羅志祥到中國大陸參加綜藝節目，同時也曾是「Party Boyz」團體的一員。

劉男遭警方移送時，有媒體詢問昨晚在哪裡喝酒？劉男直接回嗆「你媽家」，讓所有人當場傻眼，據了解，劉姓男子酒駕前並非與羅志祥飲酒。

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