國民黨強力反萊豬　拜登國安大將肯定蔡英文放寬美豬貼文曝

▲美國前副總統拜登的高級外交政策顧問、前副國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

美國總統大選由民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝出，國民黨認為民進黨押錯寶，應該暫緩萊豬進口；民進黨則認為，藍營此舉彰顯路線是「反美」。事實上，拜登的高級外交政策顧問、前副國務卿，被視為白宮國安顧問人選的布林肯（Antony J. Blinken），在台灣宣布放寬美豬進口時，曾在推特上肯定蔡英文政府。

在美國大選落幕後，國民黨大動作舉行記者會，認為民進黨押錯寶，支持川普當選總統，急著宣布開放萊豬進口，但選舉底定後，有6成民眾期望暫緩萊豬進口。

對此，民進黨表示，美國大選剛揭曉，國民黨就要求政府撤回美國豬肉進口，進行所謂「台美貿易重新談判」，這種主張根本是不懂國際貿易還裝懂，國民黨上次執政，前總統馬英九就說為了台美貿易談判，美牛非過不可，在還沒有國際標準的情況下，強勢開放萊牛，現在台美貿易到了新階段，CODEX的國際標準已實施8年，國民黨仍拒絕理性討論美豬議題。

民進黨認為，美國新任總統上任前，國民黨提出把美豬當「毒豬」的想法，把國際標準放一邊的情緒性做法，無疑創造台美貿易障礙，當成迎接美國新任總統的大禮，證明無論美國由誰執政，國民黨路線就是「反美」。

在此同時，拜登的高級外交政策顧問、前副國務卿，被視為白宮國安顧問人選的布林肯（Antony J. Blinken），在台灣宣布放寬美豬進口時，就曾在推特上肯定台灣。

布林肯的貼文指出，台灣的此項決定，對美國農民、牧民和整體經濟均有利，與台灣建立更強勁的經濟關係，也支持雙方共享的民主價值，及對區域和平穩定的共同承諾 。

▼拜登外交政策顧問、前副國務卿布林肯（Antony Blinken）發文肯定蔡英文政府放寬美豬進口政策。（圖／翻攝自推特／Antony Blinken）

