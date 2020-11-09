輝瑞疫苗90％有效超乎預期！　最快11月底申請FDA緊急使用授權

記者王致凱／綜合報導

跨國製藥公司輝瑞（Pfizer）9日宣布，其研發的新型冠狀病毒疫苗早期數據顯示，疫苗對防範Covid-19疾病的有效率超過90％，表現超乎預期。

《紐約時報》報導，輝瑞公司公布期中分析結果，在43000多名接受兩劑疫苗或安慰劑的志願者中，取前94名確診Covid-19病例進行研究。研究發現，94名感染者中有超過90％的人都是接受安慰劑治療的患者，只有不到10％的感染者是接種疫苗。

輝瑞公司表示，這款疫苗能在第二劑接種後7天，或是初次接種疫苗後28提為人體提供保護力，不過該試驗的最終目標是要在43000多名志願者中確任164例新冠病毒病例的感染情況。

輝瑞表示，計畫繼續按照美國食品藥物管理局（FDA）的要求，在對所有接受兩劑疫苗的志願者進行為期2個月的觀察後，再尋求FDA的緊急使用授權。輝瑞稱，預計在11月第三周達成此目標。

輝瑞執行長Albert Bourla透過聲明表示，此一消息相當於為全人類結束新冠疫情危機帶來重要突破，「我們期待在未來幾週分享數萬參與者的其他有效和安全性數據。」

報導指出，自7月27日開始，輝瑞與合作伙伴德國BioNTech公司共同進行疫苗第三期試驗，並且招募到43538名志願者參與，包括全球不同種族與人種背景。輝瑞表示，目前已經擬定試驗的次要目標，將評估疫苗是否能對Covid-19疾病提供長期保護力，包括曾經感染過新冠疾病的患者在內。FDA先前曾表示，希望任何疫苗都能有至少50％的有效性。

▲輝瑞。（資料照／達志影像／美聯社）



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