女穿薄紗取餐！外送哥吞負評「沒捏她O頭」　傻眼曝：目測有E

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫isorepublic）

網搜小組／周亭瑋報導

高雄一名外送員昨晚送餐過程中，收到詭異要求，竟叫他「捏女客人奶頭」，傻眼的他當然不可能照做，也因此吞下一記負評。對此，網友們除了幫忙抱不平外，反倒替他慶幸，直呼「寧可吃負評，也不要吃官司阿！」

外送員今在「UberEATS台灣」發文吐苦水，「颱風天的夜晚，我吃了史上最扯的負評，原因是我沒捏客人的奶頭。」從對話截圖中可見，在他告知抵達後，對方突傳訊息說，「你可以扭她奶頭，謝謝，不捏沒有小費。」

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一席話讓他覺得莫名其妙，但也只是假意附和了一下，沒想到對方秒變臉發怒，還氣罵他是廢物；沒多久，才換了另一人回訊息，無奈解釋說「謝謝啦我朋友，酒醉...抱歉抱歉，我會付小費給你。」

▲男客人酒醉亂傳訊息。（圖／翻攝自臉書／UberEATS台灣）

外送員回憶道，當時取餐的是一位女客人，「穿著黑色薄紗睡衣，真的是波濤洶湧，目測應該有E cup，因為下雨客人的睡衣幾乎......，加上風又大，吃了負評換到眼睛吃冰淇淋，不過根本沒有給小費。」

對此，網友們紛紛回應，「應該是玩大冒險輸了」、「什麼垃圾，告他性騷擾」、「有沒有打算告他，他可能在說你是廢物」、「靠北...仙人跳膩」、「男生要懂得保護自己」。

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