高中妹搭公車睡過站！司機揉胸「叫醒她」：妳睡著了…下秒還強吻

▲高中少女睡過站，遭公車司機揉胸、強吻猥褻得逞。（示意圖，非當事人／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名公車司機阿符（化名）去年10月7日晚間見16歲高中少女小莉（化名）睡過站，竟停車走向熟睡的小莉，揉捏其胸部，接著還叫醒小莉，直接強吻對方。對此，高雄地院日前成年人故意對少年犯乘機猥褻罪、利用駕駛供公眾運輸之交通工具之機會犯強制猥褻罪，判阿符3年4月，可上訴。

判決指出，案發當天小莉上車後，坐在靠窗位置，因熟睡而錯過站未下車，阿符見狀停車後，竟走向小莉，先以右手揉捏小莉左胸，再喚醒對方，並靠近小莉身體、面帶微笑說著「妳睡著了」，接著強吻小莉，還同時撫摸小莉胸部，藉此猥褻得逞。小莉當場尖叫，推開阿符逃離現場，到家後趕緊向母親哭訴，報警提告，全案因此曝光。

阿符否認犯行，辯稱沒有猥褻小莉的意思，但承認確實有對小莉做出不禮貌行為；阿符辯護人則稱，阿符確實有親吻小莉，惟阿符僅「碰觸」胸部，沒有揉捏，且親吻、觸碰時間均相當短促，因此全案應僅構成性騷擾罪。

法官勘驗說詞後，認定阿符犯行，認為阿符身為公車司機，本應以真摯服務乘客為旨，卻利用駕駛公車的機會，見小莉年幼可欺、熟睡之際，揉捏小莉胸部，待小莉醒後，又食髓知味再度揉胸並強吻小莉，行為已對小莉造成莫大傷害，害怕搭乘公眾運輸，而考量小莉母親具狀表示願意原諒，阿符也感到後悔，目前仍從事公車司機等情狀，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪處阿符9月，再依利用駕駛供公眾運輸之交通工具之機會犯強制猥褻罪處阿符3年2月，應執行3年4月，全案仍可上訴。



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