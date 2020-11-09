男借住女友人家！見她「沒穿褲」一起睡…伸手狂摸：是你引誘我　

▲男子借睡女性友人家，竟趁機猥褻對方得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名男子阿禾（化名）去年11月10日與女性友人小佳（化名）夜唱後，回到小佳租屋處一起同床共寢，孰料，他見小佳未穿褲子躺床，竟趁機撫摸對方胸部、下體，藉此猥褻得逞。對此，日前高雄地院依強制猥褻罪，判阿禾8月刑期，可上訴。

判決指出，小佳與阿禾夜唱後，基於朋友信賴，同意讓阿禾返回租屋處同床共眠，並未穿褲子就蓋上棉被，孰料，阿禾卻趁機撫摸她的胸部、下體，猥褻得逞，事後她不甘受辱決定報警提告。

事發後，阿禾趕緊向小佳道歉賠不是，孰料，聽聞小佳願意接受賠償時，他反倒向小佳表示「不然妳想怎樣，感覺仙人跳感覺」、「去告我去找妳家人，我也沒對妳強姦，妳同意我回去的，也是妳自己不穿褲子引誘」、「覺得妳在恐嚇取財」等語。

對此，法官認為，阿禾雖坦承犯行，但根據上開對話內容，足見阿禾不懂尊重他人，小佳是基於朋友信賴而同意同床，不等於同意發生性關係，且小佳自事件後出現失眠、驚恐、哭泣等症狀，明顯受有心靈上痛苦，阿禾雖當庭道歉，有意賠償，但小佳不願接受，審酌上述情狀，依強制猥褻罪，判阿禾8月刑期，全案仍可上訴。



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