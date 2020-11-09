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女助理陪澳門出差！董事長舔摸胸部…見她狂迴避怒噴：把bra脫掉

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一名狼父性侵女兒6年，竟還噁稱：我有結紮妳不會懷孕。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

▲楊男遭女助理控利用權勢猥褻，刑事雖不起訴，但民事判賠對方40萬。（示意圖，非當事女子／達志影像）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名楊姓董事長於2018年1月間要求女助理小君（化名）陪同前往澳門度假，卻趁機於酒店套房內，以撫摸、舔胸部及指侵下體等方式，猥褻、性侵對方得逞。事後，小君返台後提告，檢方以案發地在澳門，無管轄權為由不起訴，因此她另求償150萬民事賠償，一審遭駁回後，二審高雄高分院日前再勘驗錄音檔，改判楊男賠40萬元定讞。

判決指出，楊男去年1月2日以度假須有助理陪同為由，帶著小君及另一名女助理前往澳門，入住一間酒店的總統套房；同月10日要求小君一同接受按摩服務，怎料，小君更衣時將簾子拉起避免被看，他因此對小君大發雷霆，還以言語辱罵對方；同月12日凌晨，他因心情不佳，再度辱罵小君兩小時，隨後便要求小君為其做頭皮保養，孰料，保養完畢後他竟親吻小君，並舔、撫摸小君胸部，還以手指性侵得逞。

事後，小君嚇得趕緊向飯店經理求助，惟過程中楊男聞訊，還軟禁她兩小時，直到她趁機逃到機場搭機返台，報警處理，整起事件因此曝光。刑事部分，檢方當時認定楊男雖觸犯利用權勢性交及猥褻等罪，但因發生地在澳門，且並非本刑3年以上有期徒刑的重罪，我國法院無管轄權，因此不起訴楊男。小君得知不起訴後，改控強制性交仍遭駁回，因此她根據偵查結果已認定楊男有利用權勢猥褻性交，另提告向楊男求償150萬元。

楊男辯稱，他有徵得助理們同意，才帶小君、另一名女助理出國辦理公務兼旅遊，當時他住主臥室，小君住次臥室，事發前小君每日都會到房間替他指壓，小君會不關門，邊洗邊跟他聊天，而他還提供出差津貼給對方花用，兩人互動親密有曖昧，曾一同挑選價值18萬元禮物送小君家人，另外他雖曾罵了小君，但對方一如往常替他指壓，他才會自然地撫摸、親吻小君胸部，但沒有指侵，互動皆是兩情相悅。

一審橋頭地院勘驗錄音檔，認為楊男有意追求小君，才想發生親密行為，而小君客觀上未拒絕，至於楊男傳訊道歉之對話截圖，楊男辯稱對小君工作斥責過於苛刻，才會道歉，就上述證據、說詞而言，難認楊男有利用權勢猥褻、性侵，因此駁回求償告訴。

二審高雄高分院再勘驗當時錄音檔，發現小君無意願發生親密行為，礙於與楊男同處一室，藉故回應一些言語、動作，來轉移話題，但卻遭楊男斥責「閉嘴、最好都不要穿」、「別扯到旁邊去了…先搞定你跟我吧」、「妳都不能主動的做什麼」、「就像妳現在沒有男朋友，然後妳把bra脫掉」等語，另勘驗求救訊息，足認楊男利用權勢猥褻，至於指侵則因證據不足，無法認定為事實，最終審酌兩造情狀，改判楊男賠40萬元，全案定讞。


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