外帶豆花…不爽「袋子要加價1元」！金融女老闆狠甩店員巴掌

▲女子外帶豆花，因為不滿塑膠袋要加價一元，打算退錢遭拒後，竟賞店員一巴掌。（示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

丁姓女子去年12月4日晚上8時許前往北市一間冰菓室購買外帶豆花，經簡姓男店員表示塑膠袋依政府規定要加價一元購買，心生不滿之下想退貨，但遭對方拒絕後，她竟出手狠甩簡男一巴掌。對此，一審台北地院依傷害罪，判丁女拘役59日，得易科罰金5萬9000元，上訴二審，日前遭駁回定讞。

判決指出，丁女當時到店內購買豆花，要求一個塑膠袋，但簡男告知政府規定塑膠袋須收費一元，她向簡男稱「別家不用，無法接受」，打算退貨，而聽聞簡男表示「無法退錢也不能決定袋子問題」，她竟直接賞對方一巴掌，造成簡男右臉挫傷。事後，簡男前往醫院驗傷，並報警提告。

丁女否認傷害犯行，辯稱她只是肢體動作較大，因雙方發生口角，被激怒後情緒較激動，不記得有打到簡男，另外案發時間為晚間8時，簡男赴醫院驗傷時間則是晚間10時，就時間點來看，無法證明簡男傷勢與她有關。





▲簡男表示，丁女曾來過店內，也知道塑膠袋要另外加價購。（圖／記者陳羿妏攝）

簡男則表示，丁女先前就曾來過店內，也知道袋子要另外購買。對此，法官勘驗上述說詞、驗傷證明及監視器畫面，確認丁女有打傷簡男，且影片有「啪」的一聲，因此不採信丁女說詞。

一審丁女被依傷害罪，判拘59日，得易科罰金5萬9000元。丁女不服結果，上訴求無罪判決，而二審台北地院認為，丁女外帶豆花卻不願依政府規定加價1元買塑膠袋，向店員索討免費包裝不成，竟未克制自身情緒，甩簡男耳光，明顯缺乏尊重他人身體法益及名譽之觀念，考量丁女目前尚未賠償及獲得簡男諒解，並審酌丁女自行開設財務顧問公司，從事金融業，碩士畢業等情狀，駁回上訴，維持原判定讞。

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