國民黨要求暫緩萊豬進口　民進黨批：押寶中國背刺台灣

▲民進黨批評，國民黨反美、押寶中國。（圖／翻攝自Facebook／民進黨）

記者黃巈禾／台北報導

美國民主黨總統候選人拜登當選，國民黨9日召開記者會，指控民進黨押寶美國總統川普，急著宣布開放萊豬進口，結果押錯寶，而美選底定後，有6成民眾盼暫緩萊豬進口。對此，民進黨批評，國民黨反美豬，無疑當成迎接美國總統當選人拜登的大禮，代表無論美國由誰執政，國民黨路線就是反美，且押寶中國，背刺台灣，實在不可取。

民進黨9日表示，美國大選剛揭曉，國民黨就要求政府撤回美國豬肉進口，進行所謂「台美貿易重新談判」，這種主張根本就是不懂國際貿易還裝懂，國民黨上次執政，當時的總統馬英九就說為了台美貿易談判，美（萊）牛非過不可，在還沒有國際標準的情況下強勢開放美國萊牛進口，現在台美貿易到了新階段，CODEX的國際標準已實施8年，國民黨仍拒絕理性討論美豬議題。

民進黨指出，美國新任總統上任前，國民黨提出把美豬當「毒豬」的想法、把國際標準放一邊的情緒性做法，無疑創造台美貿易障礙，當成迎接美國新任總統的大禮，證明無論美國由誰執政，國民黨的路線就是反美，而且押寶中國，在CODEX國際標準實施8年，日韓等食安先進國家也陸續開放的情況下，就是尊重國際標準，嚴格做好把關，守護人民的食安。

民進黨強調，後疫情時代即將來臨，在全球供應鏈重組的時刻，總統蔡英文一直與美國兩大黨保持良好關係，台美關係穩定發展，支持台灣更是美國國會跨黨派議員的共識，國民黨不懂國際貿易沒關係，台灣人民已對國民黨沒任何期待，但國民黨不懂裝懂，亂拼湊說法，惡意帶風向，背刺台灣，傷害國家，實在不可取。

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