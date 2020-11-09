　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨要求暫緩萊豬進口　民進黨批：押寶中國背刺台灣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民進黨批評，國民黨反美、押寶中國。（圖／翻攝自Facebook／民進黨）

▲民進黨批評，國民黨反美、押寶中國。（圖／翻攝自Facebook／民進黨）

記者黃巈禾／台北報導

美國民主黨總統候選人拜登當選，國民黨9日召開記者會，指控民進黨押寶美國總統川普，急著宣布開放萊豬進口，結果押錯寶，而美選底定後，有6成民眾盼暫緩萊豬進口。對此，民進黨批評，國民黨反美豬，無疑當成迎接美國總統當選人拜登的大禮，代表無論美國由誰執政，國民黨路線就是反美，且押寶中國，背刺台灣，實在不可取。

民進黨9日表示，美國大選剛揭曉，國民黨就要求政府撤回美國豬肉進口，進行所謂「台美貿易重新談判」，這種主張根本就是不懂國際貿易還裝懂，國民黨上次執政，當時的總統馬英九就說為了台美貿易談判，美（萊）牛非過不可，在還沒有國際標準的情況下強勢開放美國萊牛進口，現在台美貿易到了新階段，CODEX的國際標準已實施8年，國民黨仍拒絕理性討論美豬議題。

民進黨指出，美國新任總統上任前，國民黨提出把美豬當「毒豬」的想法、把國際標準放一邊的情緒性做法，無疑創造台美貿易障礙，當成迎接美國新任總統的大禮，證明無論美國由誰執政，國民黨的路線就是反美，而且押寶中國，在CODEX國際標準實施8年，日韓等食安先進國家也陸續開放的情況下，就是尊重國際標準，嚴格做好把關，守護人民的食安。

民進黨強調，後疫情時代即將來臨，在全球供應鏈重組的時刻，總統蔡英文一直與美國兩大黨保持良好關係，台美關係穩定發展，支持台灣更是美國國會跨黨派議員的共識，國民黨不懂國際貿易沒關係，台灣人民已對國民黨沒任何期待，但國民黨不懂裝懂，亂拼湊說法，惡意帶風向，背刺台灣，傷害國家，實在不可取。

其他人也看了這些...

蔡英文推特恭賀拜登當選美國總統：一起貢獻國際社會
拜登勝選！　陳水扁：美中台關係不會有太大改變
蘇貞昌稱「蔡英文致電拜登」　行政院還原真實狀況

更多熱門新聞...

國民黨：期待美國在拜登領導下　與中華民國持續強化夥伴關係
朱立倫祝賀拜登當選：過去訪美曾有過數面之緣　替他開心
孫大千：蔡英文和川普的總統大選　存在5個驚人巧合

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／台大女學生綜合大樓7F突墜落！送醫不治
快訊／LINE下午全台大當機！官方道歉曝原因
獨／女兒酒駕被上銬！小義警罵哭派出所所長
聽說媳婦買驗孕棒婆婆氣炸「狠甩巴掌」！她嚇壞帶3寶躲房內報警
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盼小三通逐步、局部開放　楊鎮浯：不要讓「連結」完全消失

葉毓蘭聽力惡化住院　「我會盡快康復回到崗位上」

林俊憲反擊「押寶說」轟國民黨：你們單押中國在大聲什麼？

國民黨要求暫緩萊豬進口　民進黨批：押寶中國背刺台灣

議員反對環狀線拱手讓人　柯文哲：我們當醫生不太跟病人爭執

高孔廉：川普過去所作所為簡直像瘋子

柯文哲預告推動觀光「救急方案」：補助團客、自由行旅客

陳明通：北京已為馬習會定調「接見台灣地區領導人」

5年前同桌賀錦麗　檢察官陳昱奉：她入主白宮肯定對台友善

黃偉哲：殺馬國女大生兇嫌應判死，39死囚應執行　

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

《孤味》超強卡司＋真實故事改編...暖哭人　「女性角度看台灣家庭」引現代人共鳴

住戶疑不滿保全要求「量額溫」　髒話連飆＋動手推人怒喊：跪下

台鐵最狂常客！一驗票就心絞痛 救護人員到場一驚：怎麼又是她

新竹物流司機迴轉直接輾壓狗狗 聽手術費6萬竟冷回：讓牠自然吧

「七月半」退業配..HowHow少賺7位數（？）　蔡阿嘎放話：票秒殺再生一胎！

盼小三通逐步、局部開放　楊鎮浯：不要讓「連結」完全消失

葉毓蘭聽力惡化住院　「我會盡快康復回到崗位上」

林俊憲反擊「押寶說」轟國民黨：你們單押中國在大聲什麼？

國民黨要求暫緩萊豬進口　民進黨批：押寶中國背刺台灣

議員反對環狀線拱手讓人　柯文哲：我們當醫生不太跟病人爭執

高孔廉：川普過去所作所為簡直像瘋子

柯文哲預告推動觀光「救急方案」：補助團客、自由行旅客

陳明通：北京已為馬習會定調「接見台灣地區領導人」

5年前同桌賀錦麗　檢察官陳昱奉：她入主白宮肯定對台友善

黃偉哲：殺馬國女大生兇嫌應判死，39死囚應執行　

妞妞別動！5歲萌妹「寫生米克斯」　成品出爐驚艷網：重點都畫到

現在去哪兒／台南懷舊攻略！史前文化館「黃色秘密基地」超好拍

雙11大戰Lenovo推出超殺優惠　人氣筆電下殺萬元起

盼小三通逐步、局部開放　楊鎮浯：不要讓「連結」完全消失

「丹寧布」神鞋New Balance 327明天開賣！同色系夾克雙面穿好划算

秋冬必備「開襟衫」！四大穿衣法則使你時髦駕馭

台南市全國首推試辦　循環容器餐飲外送平台上路

葉毓蘭聽力惡化住院　「我會盡快康復回到崗位上」

拜登入主白宮　南華早報：台灣看見「登上世界舞台」的機會

六隻大蝦排好排滿！台南在地ㄟ私藏炒飯　這樣只要75元你敢信

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

政治熱門新聞

拜登是「跛腳總統」 ！前防長揭原因

拜登當選！朱學恒嗆爆覺青：不要哭倒在地上

拜登當選 陳明通：陸持續對台施壓

蘇貞昌：馬英九開放美牛8年　國人一年吃6.8萬公噸都沒事

統一獅奪冠　盧秀燕道賀：我願賭服輸

WHA復會未邀台灣　外交部：中國阻撓

白宮變天！綠轉彎賀拜登　藍：強化台美夥伴關係

賴清德「期待戴爆炸獅子頭」　盧秀燕必戴

男違規丟垃圾被撞死　柯：支持嚴格執法

張麗善升格「婆婆」住家漏水、壁紙脫落　網讚：樸實無華早日當奶奶！

花蓮縣議員王燕美病逝　議會默哀悼念

民進黨駁「押寶川普」　黃奎博笑了

5年前同桌賀錦麗　檢察官陳昱奉秀照片

國安局訓練中心驚傳性騷案　邱國正回應了

更多熱門

相關新聞

拜登若身故　外媒：她將是美首位女總統

拜登若身故　外媒：她將是美首位女總統

美國民主黨總統候選人拜登本月20日即將滿78歲，如今已開始準備入主白宮，不但組建新冠肺炎特別工作小組，過渡政府網站也已開通。只不過，外媒形容，拜登將成為美國史上最年長的總統，且一上任就必須面對新冠疫情大流行，一旦不幸於就職前身故，屆時可能由副總統當選人賀錦麗出任美國史上首位女總統。

高孔廉：川普過去作為像瘋子

高孔廉：川普過去作為像瘋子

爸遊行慶拜登當選　慘遭槍殺！留年幼2子女

爸遊行慶拜登當選　慘遭槍殺！留年幼2子女

港媒：拜登仍會施壓中國

港媒：拜登仍會施壓中國

陸學者：美國或將出現下一個川普

陸學者：美國或將出現下一個川普

關鍵字：

美中台國民黨民進黨拜登美豬萊豬

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

點珍奶「混珍洗珠」啥意思？KIMIKO曝隱藏版點法

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

統一獅封王「7-11不打折」！業者回應

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

饗食天堂2人同行1人免費連3天開搶

快訊／Line又當機！傳文字訊息「直接fly out」

峮峮茫然哭了：重重一擊的一年

聽說媳婦買驗孕棒…婆婆氣炸甩巴掌！她嚇壞帶3寶躲房內

高雄女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾：太瞎！

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

快訊／統一獅奪冠！第一波出爐：連3天滿千送百

即／台大20歲女學生墜樓！送醫搶救中

更多

最夯影音

更多
楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神
台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面