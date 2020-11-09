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高孔廉：川普過去所作所為簡直像瘋子

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▲▼川普，trump。（圖／路透社）

▲美國總統川普尚未承認敗選。（圖／路透社）

文／中評社台北11月9日電

前海基會副董事長兼秘書長高孔廉上午在「美國選後對台商的影響與商機論壇」提到，過去美國在川普領導，很多作法不是很聰明，川普過去所作所為簡直像瘋子，2016年上任第一件事竟然是退出TPP，美國原本是國際組織的領導人，結果自己都退讓，就讓中國進入。

目前擔任海峽兩岸經貿文化交流協會會長的高孔廉說，這次美國選舉過程，讓外界看到司法與媒體第四權，可以不理會特朗普，總統不是享受最高權力，從選舉之後一直算到2021年1月20日總統就職有79天，川普還會採取什麼樣的行動？不知道，但是美國總統即將換人，我們應該要有更全面的觀察與認識。

台北經營管理研究院9日在文化大學大夏館舉辦「美國選後對台商的影響與商機論壇」，由院長陳明璋及文化大學研發長顏敏仁主持。研討會共分5場，時間從早上9時到下午6時。從經濟、公衛與政治等面向分析，美國總統大選後對於大陸台商的影響以及未來可能的商機。

▲海峽兩岸經貿文化交流協會高孔廉會長於國民黨中常會演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉。（圖／記者林敬旻攝）

首場主題為「選後中美對抗的走向對台商的影響與商機」由海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉主持，與會的有寶熊漁具董事長張良任及中華經濟研究院副院長王健全。

高孔廉在開場簡短致詞提到，這次美國大選可以看到，美國的司法與媒體第四權都扮演一定功能，川普提出停止記票，法官不理會駁回，特朗普白宮講話，媒體也中斷直播，因為特朗普講話內容很多沒有根據，總統不是享受最高權力。

他說，我們不知道台灣媒體有沒有可能這樣做，但是給我們上了一堂課，美國整個選舉的過程，從選舉之後的日子，一直算到明天1月20日總統就職有79天，79天現在還沒過去，川普還會採取什麼樣的行動？不知道啊，甚至媒體報導川普可能賴在白宮不走，難道要國安單位把川普抬出來嗎？

 

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